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В столице Бангладеш в результате пожара погибли не менее 70 человек

В загоревшемся здании хранились легковоспламеняющиеся материалы.

В столице Бангладеш в результате пожара погибли не менее 70 человек
Фото: EPA/UPG

В столице Народной Республики Бангладеш в результате сильного пожара в погибли не менее 70 человек, пишет Reuters. Спасатели опасаются, что это число не окончательно и погибших может быть больше.

По меньшей мере 50 человек были госпитализированы, некоторые из них - в критическом состоянии.

Возгорание произошло в историческом районе Дакки Чаукбазар в четырехэтажном здании, где находился склад пластмассовых изделий и легковоспламеняющихся материалов. Потом огонь перекинулся на соседние дома.

На то, чтобы локализовать пожар, понадобились усилия 200 спасателей и более пяти часов. Пожарные столкнулись с проблемой доступа к воде, и им пришлось воспользоваться системой водоснабжения расположенной поблизости мечети.

Причина возгорания пока не установлена.

Этот пожар должен привлечь внимание к несоблюдению техники безопасности в Бангладеш, где по этой причине ежегодно гибнут сотни людей. В качестве примера издание указывает обвал фабрики Rana Plaza, который в 2013 году унес жизни более 1100 человек, а также пожар на швейной фабрике в 2012 году, когда погибли более ста человек.

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