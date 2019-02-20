"Крым - это Россия. Этот вопрос закрыт навсегда", - постпред РФ при ООН

Несмотря на международное давление и признание миром Крыма как оккупированной Россией территории, представитель РФ при ООН заявил, что Россия "навсегда" закрепила свой суверенитет за полуостровом.

С соответствующим заявлением Василий Небензя выступил 20 февраля на заседании Генеральной ассамблеи ООН, передает Укринформ.

"О Крыме я сегодня даже говорить не буду. Крым - это Россия. Этот вопрос закрыт навсегда самими крымчанами", - заявил представитель РФ.

Он еще раз повторил тезисы российской пропаганды о "легитимном" президенте Януковиче, о том, что украинских националистов, которые якобы "цитируют Гитлера" на митингах. По его словам, в Украине происходит "гражданская война", а не вторжение со стороны России.

Кроме того, Небензя назвал "мифической" российскую оккупацию Донецкой и Луганской областей, а также выступил за необходимость поддержать в Украине Виктора Медведчука, который находится в близких связях с Путиным.

Представитель России к тому же пожаловался, что Украина закрыла доступ для наблюдателей из России на предстоящих выборах и обвинил украинскую власть в прозападном курсе.

"Для нас конфликт в Украине - это боль, для западных стратегов - это бесконечная радость. Потому что в вашем понимании (Запада - ред.), чем хуже России, тем лучше", - цинично заявил Небензя.

Напомним, с начала открытой вооруженной агрессии РФ против Украины в 2014 году, США, Евросоюз, а также целый ряд западных стран ввели санкции против России из-за ее агрессии в Украине. При этом, на Западе отмечают, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока РФ не выполнит Минских договоренностей и не вернет Крым Украине.