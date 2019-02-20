Мосгорсуд оставил под арестом 20 украинских моряков

Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты еще четырех украинских военнопленных моряков. 20 февраля суд признал законным продление срока ареста для Андрея Артеменко, Андрея Эйдер, Василия Сороки и Олега Мельничука. Таким образом, моряки будут под стражей до конца апреля.

Об этом сообщил координатор адвокатов моряков Николай Полозов.

В общем суд отклонил уже 20 апелляций.

"Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия ФСБ. В ходе заседания судом было удовлетворено ходатайство адвокатов о приобщении резолюции ПАСЕ", - отметил адвокат.

Дата нового рассмотрения пятой четверки военнопленных, чье дело было снято с рассмотрения из-за ненадлежащими образом подготовленного перевода процессуальных документов на украинский язык, еще не назначена, добавил он.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.