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Мосгорсуд оставил под арестом 20 украинских моряков

Ходатайство адвокатов о приобщении резолюции ПАСЕ суд удовлетворил.

Мосгорсуд оставил под арестом 20 украинских моряков
Фото: EPA/UPG

Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты еще четырех украинских военнопленных моряков. 20 февраля суд признал законным продление срока ареста для Андрея Артеменко, Андрея Эйдер, Василия Сороки и Олега Мельничука. Таким образом, моряки будут под стражей до конца апреля.

Об этом сообщил координатор адвокатов моряков Николай Полозов.

В общем суд отклонил уже 20 апелляций.

"Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия ФСБ. В ходе заседания судом было удовлетворено ходатайство адвокатов о приобщении резолюции ПАСЕ", - отметил адвокат.

Дата нового рассмотрения пятой четверки военнопленных, чье дело было снято с рассмотрения из-за ненадлежащими образом подготовленного перевода процессуальных документов на украинский язык, еще не назначена, добавил он.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.

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