Фото: president.gov.ua

Почти 25 тысяч человек и 62 организации подписали коллективное обращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерреш с просьбой помочь в освобождении украинских моряков.

Об этом на встрече с президентом Петром Порошенко сказал уполномоченный по вопросам реабилитации участников АТО Вадим Свириденко.

"Я вместе с Игорем Гордийчуком, Адой Николаевной Роговцевой, Игорем Козловским, Владимиром Жемчуговым инициировал письмо-обращение к генеральному секретарю ООН, где осуждаем российскую агрессию против Украины и требуем немедленного освобождения украинских военнопленных. Сейчас здесь 24 532 подписи украинцев, а также подписи 62 организаций, насчитывающих 25 тысяч членов", - цитирует Свириденко пресс-служба главы государства.

Президент Украины тоже подписал это обращение.

Фото: president.gov.ua

"Когда я узнал об инициативе, конечно, я захотел встретиться и поблагодарить вас. Потому что это вооружает украинского президента, дипломатов, сейчас играющих отнюдь не менее важную роль, чем украинские воины на фронте, в защите позиции Украины. Когда за такой короткий срок собраны десятки тысяч подписей, думаю, это демонстрация позиции, насколько важно и высоко в приоритете действий украинской власти и украинского гражданского общества, активистов, неравнодушных людей стоит возвращение ребят домой", - сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что речь идет не только о 24 украинских моряков, но и об Олеге Сенцове, Романе Сущенко, Владимире Балухе, Александре Кольченко и других политзаключенных, а также крымских татарах.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли РФ в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь, а также 24 моряков. Сейчас они находятся в Москве. Все они признали себя военнопленными.