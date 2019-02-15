Столтенберг лично просил Лаврова отпустить украинских моряков и корабли

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что лично просил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова освободить украинские корабли и моряков, захваченных в плен в Керченском проливе. Об этом Столтенберг сказал сегодня после встречи с российским министром на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Мы обсудили Украину, и я выразил позицию НАТО, которая хорошо известна: мы не приемлем нелегальную аннексию Крыма, призываем Россию прекратить дестабилизировать Донбасс на востоке Украины. И я также сказал, что мы призываем Россию освободить моряков и корабли, которые они не так давно захватили в Керченском проливе", - цитирует Столтенберга "Интерфакс-Украина".

Генсек НАТО расценивает сложившуюся ситуацию как "очень трудную, особенно для людей в Украине".

"В то же время мы должны продолжать обсуждать с Россией все вопросы, не только украинский. Россия - наш сосед и нарушает суверенитет и территориальную целостность соседей, в частности, Украины", - подчеркнул Столтенберг.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ситуацию в Афганистане и необходимость ведения диалога, в рамках которого могут обсуждаться вопросы прозрачности, снижения рисков, информирования об учениях.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак сегодня заявил, что рассчитывает на существенное увеличение активности НАТО в Черном море - в частности, министр надеется, что корабли НАТО будут заходить в украинские порты каждый месяц.