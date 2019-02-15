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Тимошенко в рамках Мюнхенской конференции встретилась с президентом Эстонии

Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, а также ее евроинтеграционные стремления.

Тимошенко в рамках Мюнхенской конференции встретилась с президентом Эстонии
Юлия Тимошенко и Керсти Кальюлайд
Фото: ba.org.ua

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в рамках участия в мероприятиях Мюнхенской конференции по безопасности провела встречу с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Председатель партии «Батькивщина» поблагодарила Керсти Кальюлайд за поддержку и помощь Украине в эти сложные времена.

«Вы стали первым лидером государства, посетившим зону конфликта на Донбассе. Вы называете войну войной и не оставляете нас один на один со страной-агрессором - Россией. Мы искренне благодарны за все, что вы делаете для нас, за вашу особую помощь», - подчеркнула Тимошенко.

Со своей стороны Президент Эстонии отметила: «Мы понимаем, что война на Востоке Украины - это наша общая угроза. И мы готовы в дальнейшем помогать вашей стране и поддерживать ваш народ».

Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, а также евроинтеграционные стремления нашего государства и вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и Эстонией.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии «Батькивщина», председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.

Напомним, что 15-16 февраля Юлия Тимошенко и Григорий Немыря принимают участие в мероприятиях Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в г.. Мюнхен (Германия).

Мюнхенская политика безопасности конференция является самой престижной платформой в мире для международной элиты в сфере безопасности. Она проводится ежегодно с 1963 года. В нынешней конференции принимают участие более 600 высокопоставленных гостей, включая президентов, премьер-министров, министров иностранных дел и министров обороны многих стран мира, представителей международных организаций, мировых политиков и экспертов.

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