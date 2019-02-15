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Лукашенко пропустит Мюнхенскую конференцию из-за Путина

"В самый последний момент возникли определенные временные накладки".

Лукашенко пропустит Мюнхенскую конференцию из-за Путина
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от участия в Мюнхенской конференции ради переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Лукашенко должен был принять участие в одной панельной дискуссии с украинским лидером Петром Порошенко, а также президентом Азербайджана, премьер-министром Грузии и генсеком ОБСЕ.

"Однако буквально в самый последний момент возникли определенные временные накладки. В связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений в ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в г.Сочи в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне президента Республики Беларусь не представилось возможным", - заявили в МИДе.

Напомним, 55-я Мюнхенская конференция по безопасности стартовала 15 февраля. Украину представляет президент Петр Порошенко, который выступит в панельной дискуссии в субботу и проведет ряд двусторонних встреч.

Участники конференции - почти 600 человек - проведут дискуссии о глобальных и региональных кризисах и рисках, о кибербезопасности, гонке вооружений и контроле над вооружениями, о будущем НАТО и трансатлантических отношений, роли ЕС как игрока в сфере безопасности и обороны.

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