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Конгресс США принял закон для предотвращения нового "шатдауна"

Денег хватит до конца финансового года.

Конгресс США принял закон для предотвращения нового "шатдауна"
Фото: betterworldcampaign.org

Конгресс США вечером 14 февраля приняли законопроект по пограничной безопасности, который обеспечивает федеральные учреждения финансированием и призван предотвратить очередное частичное закрытие правительства.

Как отмечает "Голос Америки", президент Дональд Трамп должен подписать его до полуночи в пятницу, и, как заявили  Белом доме, он намерен это сделать.

В законопроекте заложено лишь 1,3 миллиарда долларов на строительство 90 км новых пограничных заграждений, тогда как президент требовал выделить 5,7 миллиарда.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Трамп подпишет закон, но потом введет в стране чрезвычайное положение для финансирования строительства стены на границе США с Мексикой.

Между тем демократы в Конгрессе уже предупредили Трампа о возможных последствиях введения режима чрезвычайного положения.

"Объявление чрезвычайного положения было бы беззаконным поступком, серьезным злоупотреблением президентскими полномочиями и отчаянной попыткой отвлечь внимание от того факта, что президент Трамп нарушил свое обещание заставить Мексику заплатить за стену", – говорится в совместном заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера сенатского демократического меньшинства Чака Шумера.

По их словам, стена будет неэффективна в борьбе с нелегальной иммиграцией и обойдется стране слишком дорого. Демократы считают, что никакой чрезвычайной ситуации на границе нет, а Трамп ее выдумывает.

В общей сложности на финансирование Министерства внутренней безопасности и целого ряда других федеральных ведомств конгрессмены заложили 300 миллиардов долларов. Этих денег хватит до конца финансового года, который завершится 30 сентября.

Первый шатдаун, начавшийся еще в декабре 2018 года, продлился 35 дней и стал самым длительным в истории США.

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