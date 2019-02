В США соцсети Facebook грозит многомиллиардный штраф

Корпорация Facebook Inc. и Федеральная торговая комиссия - независимое правительственное агентство США, защищающее интересы потребителей, согласовывают "многомиллиардный" штраф за утечки личных данных, допущенные компаний Марка Цукерберга.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету The Washington Post.

Конкретная сумма пока не установлена, однако речь может идти о крупнейших выплатах в истории корпорации.

Поводом для взыскания послужил скандал с частной английской компанией Cambridge Analytica в начале 2018 года. Она незаконно собрала данные 87 млн пользователей Facebook и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который в свою очередь использовал их для политической рекламы.

В апреле и мае минувшего года основатель Facebook укерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

Управление комиссара по информации Великобритании 25 октября 2018 года наложило на компанию Facebook Inc. штраф в размере 500 тысяч футов стерлингов. По данным регулятора, соцсеть с 2007 по 2014 год без получения "достаточно ясного согласия" передавал данные пользователей разработчикам мобильных приложений, которые также получали доступ к информации об их друзьях.

Напомним, согласно заявлению Facebook, профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган создал на платформе соцсети приложение под названием "This is your digital life", которое должно было составлять психологический портрет пользователя. Приложение спрашивало разрешение на доступ к личной информации, включая место проживания, список друзей, информацию о "лайках". Позже Коган передал информацию о пользователях третьим лицам, в том числе и Cambridge Analytica.

В связи со скандалом, гендиректора Cambridge Analytica отстранили от работы из-за обвинения в использовании личных данных 50 млн пользователей, а группа инвесторов подала иск в суд на Facebook.