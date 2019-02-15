Трамп объявил чрезвычайное положение, чтобы получить деньги на строительство стены с Мексикой (обновлено)

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет в стране режим чрезвычайного положения. Объявление ЧП позволит главе государства направить около $8 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, что не поддерживает американский парламент.

Reuters отмечает, что Трамп сможет использовать около 8 миллиардов, заложенных на другие цели - вероятно, из бюджетов Минфина и Пентагона.

Конгресс сегодня направил президенту законопроект, предоставляющий на строительство стены 1,3 млрд долларов, пишет Bloomberg. Палата представителей прогосоловала за документ сегодня, чтобы избежать введения чрезвычайного положения и повторного шатдауна правительства. Часом ранее документ поддержали и в Сенате. Однако сумма, которую требует Трамп, гораздо выше - 5,7 млрд долларов.

По данным источника в правительстве, который пожелал остаться неизвестным, Трамп планирует перевести на строительство стены около 7 млрд долларов за счет средств, выделенных Конгрессом "для других целей".

Если Трамп подпишет предложенный законопроект на 1,3 млрд, то стране удастся избежать повторной остановки рабоыт части правительства. В этой точке зрение объединились и демократы и республиканцы, которые не хотят повторения 35-дневного шатдауна.

Вместе с тем спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, демократ из Калифорнии, сказала журналистам, что объявление чрезвычайного положения - это один из правовых вариантов выхода из ситуации. "Президент делает все возможное, чтобы обойти Конгресс, властью кошелька", - сказала она на пресс-конференции. Позже Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер из Нью-Йорка опубликовали совместное заявление, назвав чрезвычайное положение "беззаконным актом, грубым злоупотреблением властью президента и отчаянной попыткой отвлечь внимание от того факта, что президент Трамп нарушил свое основное обещание: Мексика заплатит за его стену".

Обновление. Президент Трамп объявил чрезвычайное положение на границе в пятницу, пишет The NewYork Times. В телеобращении в Роуз Гарден Трамп сказал, что подписывает декларацию, "чтобы защитить страну от потока наркотиков, преступников и нелегальных иммигрантов", пересекающих границу с Мексикой, которую он охарактеризовал как серьезную угрозу национальной безопасности.

"Мы собираемся противостоять кризису национальной безопасности на нашей южной границе, и мы собираемся сделать это так или иначе", - сказал он.

Напомним, 22 декабря 2018 года правительство США частично прекратило работу после того, как Трамп и Конгресс не смогли утвердить бюджет из-за вопроса финансирования стены на границе с Мексикой. Без денежного довольствия остались 9 министерств, включая Госдеп. В конце января, на 35-й день шатдауна, стороны договорились о прекращении шатдауна и работе правительства на условиях временного финансирования.