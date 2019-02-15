У Трампа диагностировали ожирение

Президент США известен своей любовью к гамбургерам и стейкам, а также отвращением к спортзалу.

Президент США Дональд Трамп прошел обязательный медицинский осмотр, который показал, что за последний год он набрал вес, имеет ожирение и повышенный уровень холестерина в крови.

Об этом пишет Reuters.

"Он определенно имеет слишком большой вес", - отметил Мэтью Соррентино, кардиолог из университета Чикаго. При этом, по его словам, в целом здоровье президента США в порядке.

В прошлом году личный врач Трампа рекомендовал ему сбросить от 10 до 15 фунтов (4,5-6,8 кг), пересмотреть питание и заняться спортом. Но 72-летний президент набрал почти 2 кг - со 108,4 кг до 110,2 кг (243 фунта). Это перенесло индекс массы тела Трампа в категорию ожирения.

Отмечается, что в течение года Трамп стал чаще выбирать рыбу вместо красного мяса, но его основным источником физических упражнений оставался гольф.

Трамп известен своей любовью к гамбургерам и стейкам, а также отвращением к спортзалу.

Напомним, в прошлом году Трамп прошел свое первое плановое медицинское обследование на посту президента. Отмечалось, что у него нет психических отклонений, а также что он имеет хорошие шансы остаться здоровым до конца своего срока в должности президента США.