Трамп подпишет закон о безопасности на границе и введет чрезвычайное положение, - сенатор

Президент США Дональд Трамп подпишет закон о безопасности на границе с целью предотвратить очередной «шатдаун», а затем введет в стране чрезвычайное положение для финансирования строительства стены на границе США с Мексикой.

Об этом сообщил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, передает Голос Америки.

«Я только что имел возможность поговорить с президентом Трампом, и он... сообщил о готовности подписать законопроект»,– сказал Макконнелл, выступая в Сенате.

«Он (Трамп) также подпишет указ о введении чрезвычайного положения в тот же самый момент, и я сказал ему, что собираюсь поддержать... указ», – добавил Макконнелл.

Законопроект, в котором из 5,7 миллиарда, требуемых президентом на строительство стены, законодатели оставили только 1,37 миллиарда, должен был быть одобрен в Конгрессе 14 февраля.

В общей сложности на финансирование Министерства внутренней безопасности и целого ряда других федеральных ведомств конгрессмены заложили 300 миллиардов долларов. Этих денег хватит до конца финансового года, который завершится 30 сентября.

Между тем демократы в Конгрессе уже предупредили Трампа о возможных последствиях введения режима ЧП. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал вероятное введение чрезвычайного положения «незаконными действиями» и «тяжким злоупотреблением президентских полномочий».