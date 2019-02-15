Нетаньяху в Варшаве заявил, что поляки сотрудничали с немцами во время Холокоста

Между Израилем и Польшей возник дипломатический скандал из-за слов Беньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с немцами во время Холокоста.

The Jerusalem Post сообщил, что Нетаньяху произнес такие слова во время визита в Музей истории польских евреев, расположенный на бывшей территории Варшавского гетто. Заявление о том, что поляки помогали немцам убивать евреев во время Второй мировой войны, прозвучало в ходе встречи с израильскими журналистами.

В то же время Нетаньяху подчеркнул, что стоит различать прошлое и настоящее, отметив, что сегодня в Западной Европе уровень антисемитизма выше, чем в Восточной Европе.

Польские власти очень резко отреагировали на такое заявление.

Президент Польши Анджей Дуда в ночь на пятницу, 15 февраля, выразил сомнения в целесообразности проведения встречи "Вышеградской группы" в Израиле в случае, если премьер-министр Беньямин Нетаньях действительно говорил о причастности поляков к убийствам евреев в годы Холокоста.

На своей странице в твиттере президент Польши Анджей Дуда написал: "Если заявление премьер-министра Нетаньяху прозвучало так, как сообщают СМИ, я готов предложить резиденцию президента Республики Польша "Замечек" в Висле для встречи премьер-министров Вышеградской группы. Израиль не является хорошим местом для встреч в этой ситуации, несмотря на предыдущие договоренности".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что он подумает, ехать ли в Иерусалим на следующей неделе.

11 января было объявлено о проведении в Иерусалиме 18-19 февраля международного саммита стран Центральной Европы ("Вышеградской группы"), в котором примут участие премьер-министры Польши, Венгрии, Чехии и Словакии.

Напомним, что власти Польши крайне негативно реагируют на любые упоминания о роли поляков в массовом уничтожении евреев на территории своей страны в годы Второй мировой войны.

В 2018 году в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря".