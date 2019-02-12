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США и Польша стремятся не допустить реализацию "Северного потока-2", - Помпео

Ранее в Еврокомиссии приступили к пересмотру Европейской газовой директивы.

США и Польша стремятся не допустить реализацию "Северного потока-2", - Помпео
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Соединенных Штатов и Польши работают над тем, чтобы не допустить реализацию проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил во время своего визита в Польшу, передает "Интерфакс-Украина".

Заявление последовало после того, как ранее в Еврокомиссии приступили к пересмотру Европейской газовой директивы.

Изначально считалось, что эта процедура может помешать реализации "Северного потока-2". Однако в итоге Франция и Германия сформулировали компромиссное предложение, которое, с одной стороны, должно позволить Европе более внимательно контролировать работу газопроводов, а с другой - не затруднить реализацию "Северного потока-2".

Напомним, накануне Россия заявила о "проблемах с поставками" для Европы, в случае создания преград "Северному потоку-2".

Газопровод, который критикуют ряд европейских стран, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком", работы планируется завершить в 2019 году. В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину.

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