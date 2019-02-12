​В РФ легенду "Что? Где? Когда?" обвинили в подкупе на игре "Кто хочет стать миллионером"

Главный редактор развлекательного российского телешоу "Кто хочет стать миллионером" Илья Бер обвинил известного "знатока", ветерана игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в попытке подкупа.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу российского Первого канала.
"У нас масса вопросов к этой истории, о которой мы сегодня узнали из прессы. Мы должны проверить как достоверность записей телефонных разговоров и выяснить, действительно ли собеседником Бера был Друзь, так и задать ряд вопросов самому Беру", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также задают вопрос: почему, если такая ситуация действительно произошла, Бер обнародовал эти факты только сейчас, хотя программа снималась в ноябре 2018 года.
"Получив ответы на все эти вопросы, мы вместе с производителями программ "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?" примем решения и сообщим о них", - рассказали в пресс-службе.
Отметим, что Друзь и игравший вместе с ним знаток Виктор Сиднев дошли до последнего, 15-го вопроса, но не смогли на него ответить. В итоге они завершили игру с "несгораемой" суммой 200 тыс. рублей.
Бер написал о попытке подкупа со стороны Друзя в своем "Живом журнале" . Он сообщил, что накануне съемок программы в ноябре 2018 года Друзь предложил "поделиться с ним главным призом" в обмен на ответы к вопросам. По словам Бера, он записал телефонный разговор с Друзем, во время которого "сдал вопросы игроку, и он на них сыграл". Бер заявил, что считает поведение знатока неэтичным, и потребовал дисквалифицировать его.
Напомним, согласно соцопросам, россияне считают просмотр телевизора наиболее приятным занятием.