​В РФ легенду "Что? Где? Когда?" обвинили в подкупе на игре "Кто хочет стать миллионером"

В итоге Александр Друзь дошел до последнего вопроса, но не ответил на него.

Главный редактор развлекательного российского телешоу "Кто хочет стать миллионером" Илья Бер обвинил известного "знатока", ветерана игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в попытке подкупа.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу российского Первого канала.

"У нас масса вопросов к этой истории, о которой мы сегодня узнали из прессы. Мы должны проверить как достоверность записей телефонных разговоров и выяснить, действительно ли собеседником Бера был Друзь, так и задать ряд вопросов самому Беру", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также задают вопрос: почему, если такая ситуация действительно произошла, Бер обнародовал эти факты только сейчас, хотя программа снималась в ноябре 2018 года.

"Получив ответы на все эти вопросы, мы вместе с производителями программ "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?" примем решения и сообщим о них", - рассказали в пресс-службе.

Отметим, что Друзь и игравший вместе с ним знаток Виктор Сиднев дошли до последнего, 15-го вопроса, но не смогли на него ответить. В итоге они завершили игру с "несгораемой" суммой 200 тыс. рублей.

Бер написал о попытке подкупа со стороны Друзя в своем "Живом журнале" . Он сообщил, что накануне съемок программы в ноябре 2018 года Друзь предложил "поделиться с ним главным призом" в обмен на ответы к вопросам. По словам Бера, он записал телефонный разговор с Друзем, во время которого "сдал вопросы игроку, и он на них сыграл". Бер заявил, что считает поведение знатока неэтичным, и потребовал дисквалифицировать его.

Напомним, согласно соцопросам, россияне считают просмотр телевизора наиболее приятным занятием.