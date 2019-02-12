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​В РФ легенду "Что? Где? Когда?" обвинили в подкупе на игре "Кто хочет стать миллионером"

В итоге Александр Друзь дошел до последнего вопроса, но не ответил на него.

​В РФ легенду "Что? Где? Когда?" обвинили в подкупе на игре "Кто хочет стать миллионером"
Александр Друзь
Фото: 24СМИ

Главный редактор развлекательного российского телешоу "Кто хочет стать миллионером" Илья Бер обвинил известного "знатока", ветерана игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в попытке подкупа.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу российского Первого канала.

"У нас масса вопросов к этой истории, о которой мы сегодня узнали из прессы. Мы должны проверить как достоверность записей телефонных разговоров и выяснить, действительно ли собеседником Бера был Друзь, так и задать ряд вопросов самому Беру", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также задают вопрос: почему, если такая ситуация действительно произошла, Бер обнародовал эти факты только сейчас, хотя программа снималась в ноябре 2018 года.

"Получив ответы на все эти вопросы, мы вместе с производителями программ "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?" примем решения и сообщим о них", - рассказали в пресс-службе.

Отметим, что Друзь и игравший вместе с ним знаток Виктор Сиднев дошли до последнего, 15-го вопроса, но не смогли на него ответить. В итоге они завершили игру с "несгораемой" суммой 200 тыс. рублей.

Бер написал о попытке подкупа со стороны Друзя в своем "Живом журнале" . Он сообщил, что накануне съемок программы в ноябре 2018 года Друзь предложил "поделиться с ним главным призом" в обмен на ответы к вопросам. По словам Бера, он записал телефонный разговор с Друзем, во время которого "сдал вопросы игроку, и он на них сыграл". Бер заявил, что считает поведение знатока неэтичным, и потребовал дисквалифицировать его.

Напомним, согласно соцопросам, россияне считают просмотр телевизора наиболее приятным занятием.

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