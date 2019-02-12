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Япония подпишет мирный договор с Россией только после решение "курильского воспроса"

Синдзо Абэ заявил, что позиция Японии по территориальному вопросу не изменилась.

Япония подпишет мирный договор с Россией только после решение "курильского воспроса"
Синдзо Абэ
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал условие заключения мирного договора с Россией и заявил, что он будет подписан только после четкого определения границ "северных территорий" - спорных Курильских островов. Об этом сообщает японское издание NHK.

"Наша задача - решить территориальный вопрос и заключить мирный договор, это наша позиция. Ответы свыше этого относятся к содержанию переговоров, и я воздержусь от них. Предметом переговоров являются все четыре северные острова. В этой позиции нет никаких изменений" , - отметил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва возобновит переговоры с Токио о заключении мирного договора, когда Япония подтвердит российский суверенитет над Курильскими островами. После этого в Японии заявили, что отказываются от термина "незаконная оккупация" в отношении Курильских островов, которые контролирует Российская Федерация.

Напомним, в середине января представители Японии и России провели переговоры по мирному договору, но не достигли никакого соглашения. Позже стало известно, что Япония рассматривает вариант получения контроля над двумя меньшими островами.

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