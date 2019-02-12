Совбез ООН перенес заседание по минским соглашениям на вторую половину дня

Ожидалось, что встреча по инициативе России начнется уже в 10 утра.

Совет безопасности ООН отложил заседание относительно минских соглашений, которое инициировала Россия. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Заседание состоится сегодня, 12 февраля, однако не в 10 утра, как планировалось изначально, а на пять часов позже - в 15:00 (22:00 по киевскому времени).

Россия инициировала это заседание под предлогом четвертой годовщины подписания минских соглашений.

Как заявил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, это российская “дымовая завеса”, призванная отвлечь внимание от запланированного обсуждения в Генассамблее ООН ситуации на временно оккупированных территориях Украины, назначенного на 20 февраля - в пятую годовщину начала российской агрессии.

Николенко отметил, что выбор россиянами даты не случаен еще и потому, что на 12 февраля в ООН также запланирована презентация Плана гуманитарного реагирования для Украины на 2019 год. В Организации задекларировали потребность в 163 млн долларов США для оказания помощи 2,3 миллиона украинцев, пострадавших в результате российской агрессии.