Глава МВФ подчеркнула необходимость сближения севера и юга Европы

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард предупредила о растущем финансовом расслоении между государствами юга и севера ЕС.

Об этом она заявила, выступая на конференции в Мюнхене, передает Deutsche Welle.

Лагард отметила, что если за минувшие годы восточноевропейские государства, сравнительно недавно вступившие в ЕС, сократили отставание от "гстран-старожилов", то между севером и югом этого не произошло и за 20 лет

При этом, по ее словам, со времен мирового финансового кризиса 2008 года ситуация ухудшилась.

Для сохранения политической стабильности в ЕС необходимо ликвидировать отставание, считает Лагард. Сделать это можно посредством структурных реформ в трех областях. Речь идет, в частности, о преобразованиях на рынке труда - в таких странах, как Греция и Италия - он должен стать более гибким. В качестве положительного примера Лагард привела Португалию, где в последнее время появилось большее число рабочих мест с фиксированными контрактами.

Во-вторых, необходимо более эффективно адаптировать законодательство к интересам компаний, убеждена глава МВФ. "Единый рынок страхования в ЕС возможен только после того, как будут гармонизированы правила, связанные с объявлением банкротства", - предупредила Лагард.

Наконец, государства юга Европы должны больше инвестировать в исследования и разработки. С 2000 по 2014 годы этот показатель у Италии, Португалии и Испании в среднем не превышал одного процента от их ВВП. Для сравнения в Германии на цели науки в 2018 году были выделены 3% ВВП.

Напомним, в январе президент Петр Порошенко провел встречу с Лагард в Давосе. Тогда директор МВФ похвалила Украину за реформы.