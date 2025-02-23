Голова МЗС Польщі вважає, що Україна самотужки здатна захищатися до кінця року

"Україна здатна боротися сама з нашою європейською підтримкою решту того року і, гадаю, Путін мусить взяти це до уваги".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що за європейської підтримки Україна самотужки здатна захищатися від російської агресії до кінця року.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

"Україна здатна боротися сама з нашою європейською підтримкою решту того року і, гадаю, Путін мусить взяти це до уваги", - заявив Сікорський.

На запитання, чи після переговорів з держсекретарем США Марко Рубіо він вважає, що Україна отримає від Штатів гарантії безпеки, Сікорський відповів, що найкращою гарантією для України "є її майже мільйонна армія, що чинить опір російській агресії".