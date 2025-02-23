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Зустріч з Трампом відбудеться, коли прийде час, ‒ Зеленський

"Зустріч з президентом буде, але я не можу сказати коли".

Зустріч з Трампом відбудеться, коли прийде час, ‒ Зеленський
Фото: Скріншот

Зустріч з президентом США Дональдом Трампом буде, але коли невідомо, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції сьогодні.

Він вважає, якщо Трамп зустрінеться з лідером окупантів Володимиром Путіним перед ним, то це буде помилково для українського суспільства: “бо буде невіра до Сполучених Штатів Америки, якщо вийде спочатку йому зустрічатися з Путіним”.

“Так само, я вважаю, це буде погано для суспільства Америки, оскільки вони будуть не розуміти, що відбувається”, ‒ додав Зеленський.

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У такій зустрічі український президент вбачає велику небезпеку і поганий сигнал також для європейців. 

“Але це не означає, що ми можемо змусити до чогось того чи іншого лідера і потрібно наголошувати як важливо зберегти ці відносини. Зустріч з президентом буде, але я не можу сказати коли. Прийде час, прийде момент, ми зустрінемося з президентом Трампом, без цього неможливо”, ‒ заявив політик. 

Він підкреслив, що закінчити війну без однієї сторони, без України, без жертви неможливо. “І якщо Америка, я в це не дуже вірю, домовиться з “руськімі” про нас без нас, то успіху цієї угоди не буде, якщо ми не підтвердимо умови цієї угоди”, ‒ запевнив Зеленський.

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