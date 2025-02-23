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На Полтавщині затримали вбивцю дворічної дитини

До зникнення дитини був причетний співмешканець її матері. 

У Полтавській області поліція затримала чоловіка, причетного до вбивства дворічної дівчинки, повідомили правоохоронці.

Дівчинка зникла 22 лютого. На пошуки дитини було задіяно максимальну кількість особового складу підрозділів поліції Полтавщини та громадськість.

Поліцейські одночасно перевіряли вулиці та провулки населеного пункту, здійснювали подвірні обходи та відпрацьовували всі можливі версії зникнення дитини, від її викрадення до вбивства. 

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до зникнення дитини причетний 27-річний співмешканець її матері. 

“Під час ретельного огляду домогосподарства, де проживає сім’я, слідчі та оперативники виявили приховане тіло дівчинки в одній із господарчих будівель. На тілі дитини виявлені сліди насильницької смерті”, ‒ йдеться у повідомленні.

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Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.

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