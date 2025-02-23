"Жовта Стрічка": росіяни мілітаризовують вихованців ясельних груп на ТОТ Херсонщини

Дітям розповідають про "призначення" російських окупантів та змушують робити аплікації на військову тематику.

Російські окупанти почали "мілітаризувати" дітей ясельних груп на ТОТ Херсонщини.

Про це інформує рух опору "Жовта Стрічка".

В окупованому Скадовському районі в яслах-садку "Ромашка" провели "патріотичне заняття", присвячене російській армії.

Дітям розповідали про види та роди військ ЗС РФ, пояснювали їхнє "призначення" та організували творче завдання, під час якого малюки виготовляли аплікації на військову тематику.

"Окупаційна влада системно впроваджує мілітаризацію освіти – тепер пропаганда починається ще в ясельних групах. Дітей із найменшого віку привчають до того, що армія – головний державний інститут, а війна є частиною "нормального життя". Виховання критичного мислення замінюється культом військової сили та "служіння державі", — наголошують у "Жовтй Стрічці".