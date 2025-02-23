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Уночі росіяни сім разів обстріляли Сумську область

Під обстрілами опинилися Нижньосироватська, Юнаківська, Краснопільська та Великописарівська громади.

Уночі росіяни сім разів обстріляли Сумську область
Наслідки обстрілу Сумщини
Фото: Поліція Сумщини

Уночі та зранку армія РФ здійснила сім обстрілів прикордоння Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Під обстрілами опинилися Нижньосироватська, Юнаківська, Краснопільська та Великописарівська громади.

Краснопільська громада: ворог вдарив з РСЗВ (28 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Нижньосироватська громада: завдано ракетний удар (1 вибух). Внаслідок удару пошкоджено приватні житлові будинки.

Юнаківська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух), артилерійський обстріл (4 вибухи).

У ніч на 23 лютого у небі над Сумщиною підрозділи ППО області збили 5 "Шахедів".

  • Минулої доби під обстрілами РФ опинилися Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Попівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади.
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