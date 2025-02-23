Уночі росіяни сім разів обстріляли Сумську область

У ніч на 23 лютого у небі над Сумщиною підрозділи ППО області збили 5 "Шахедів".

Краснопільська громада: ворог вдарив з РСЗВ (28 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

Під обстрілами опинилися Нижньосироватська, Юнаківська, Краснопільська та Великописарівська громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Уночі та зранку армія РФ здійснила сім обстрілів прикордоння Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів.

Під обстрілами опинилися Нижньосироватська, Юнаківська, Краснопільська та Великописарівська громади.

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