Генштаб: російська армія продовжує тиснути на Покровському напрямку, там тривають важкі бої

За минулу добу на фронті відбулося 112 боєзіткнень.

Розпочалась 1096 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 112 бойових зіткнень.

Про це інформує Генштаб.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 81 авіаудару, скинувши 135 КАБ. Крім цього, здійснив більш ніж 5300 обстрілів, з них 47 — із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2785 дронів-камікадзе.

Під ворожими авіаударами опинилися Моначинівка, Западне, Золочів та Дубівка Харківської області; Костянтинівка, Іванопілля, Слов’янськ, Миролюбівка, Звірове, Покровськ Донецької області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Лобкове, Зелене, Варварівка та Степногірськ Запорізької області; Херсон, Високе, Тягинка, Козацьке та Шляхове Херсонської області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, 15 районів зосередження особового складу і техніки та два артилерійських засоби загарбників.

На Харківському напрямку ворог атакував п’ять разів, у бік Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Іванівка, Колодязі, Ямполівка та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські підрозділи тричі відбивали наступальні дії загарбників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили шість атак у районах Васюківки, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Улакли. Водночас, ворог активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію по населених пунктах та позиціях наших військ.

На Новопавлівському напрямку агресор минулої доби вісім разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в районі П’ятихаток та Щербаків.

На Придніпровському напрямку російські загарбники один раз намагалися витіснити з займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали, зазнали втрат.

Триває операція на Курському напрямку. За минулу добу українські захисники відбили 13 ворожих атак на напрямку. Противник завдав 20 авіаційних ударів, скинувши 28 КАБ, здійснив 383 обстріли, зокрема 14 - із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по районах українських населених пунктів.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 12 бойових броньованих машин, 54 артилерійських системи, одну РСЗВ, засіб ППО, 117 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 91 автомобіль та три одиниці спеціальної техніки окупантів.