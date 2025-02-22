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У неділю пройде невеликий сніг на сході, вдень від -6° до +5°

На території Київської області та столиці 23 лютого спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця.

У неділю пройде невеликий сніг на сході, вдень від -6° до +5°

В Україні у неділю, 23 лютого, опадів не передбачається, лише вдень у східних областях місцями пройде невеликий сніг; температура вночі подекуди опуститься до -23°, удень буде від 6° морозу до 5° тепла, повідомляє Укрінформ.

"Невелика хмарність. Без опадів, лише вдень у східних областях місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", – зазначають синоптики.

За їхньою інформацією, температура вночі становитиме 13-18° морозу, у північних областях місцями 21-23° морозу, у західних областях та в Криму 8-13° морозу; вдень 1-6° морозу, у західних областях 0-5° тепла.

На території Київської області та столиці 23 лютого спостерігатиметься невелика хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в області вночі 13-18°, місцями 21° морозу; вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 13-15° морозу, вдень 1-3° нижче нуля.

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