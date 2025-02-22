В епіцентрі ураження опинився квартал зі щільною житловою забудовою. У населеному пункті пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, лінію газопроводу,12 гаражних приміщень і магазин.

Ворог вчергове обстріляв житлову забудову у Костянтинівці - розпочато розслідування за фактами загибелі одного та поранення трьох цивільних, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 22 лютого 2025 року, о 15:35, російська армія обстріляла Костянтинівку. Окупанти нанесли по місту 3 авіаудари, ймовірно, використавши «ФАБ-250» з модулем УМПК. В епіцентрі ураження опинився квартал зі щільною житловою забудовою.

Внаслідок влучання одного із засобів ураження по багатоквартирному будинку від отриманих травм, несумісних з життям, загинула 69-річна жінка.

Ще двоє містянок і чоловік отримали тілесні ушкодження. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкове поранення й струс головного мозку. Потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні.

У населеному пункті пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, лінію газопроводу,12 гаражних приміщень і магазин.

Сьогодні вранці російська армія також атакувала Костянтинівку. Загинули щонайменше 2 цивільних, ще четверо – поранені.