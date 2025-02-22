На Львівщині внаслідок пожежі загинули 2 людини

22 лютого о 01:31 надійшло повідомлення про пожежу в селищі Нові Стрілища Львівського району.

Як зазначає ДСНС, на момент прибуття пожежних житловий будинок, розміром 5*10м був охоплений вогнем. Пожежа спричинила сильне задимлення. Існувала загроза розповсюдження полум’я на поруч розміщену господарську будівлю.

Вогнеборці, одягнувши спеціальні апарати для захисту органів дихання та зору, одразу розпочали ліквідацію пожежі.

Під час гасіння в середині будинку було виявлено тіла двох загиблих: 44-річного власника та 38-річного чоловіка.

Пожежу вдалося локалізувати о 03:24 та ліквідувати — о 04:15. Вогонь знищив будинок повністю.

Для ліквідації пожежі було залучено 8 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки.