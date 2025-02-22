СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
ГоловнаСуспільствоПодії

На Львівщині внаслідок пожежі загинули 2 людини

Обставини трагедії наразі з'ясовують правоохоронці.

На Львівщині внаслідок пожежі загинули 2 людини
Фото: ДСНС

22 лютого о 01:31 надійшло повідомлення про пожежу в селищі Нові Стрілища Львівського району.

Як зазначає ДСНС, на момент прибуття пожежних житловий будинок, розміром 5*10м був охоплений вогнем. Пожежа спричинила сильне задимлення. Існувала загроза розповсюдження полум’я на поруч розміщену господарську будівлю.

Вогнеборці, одягнувши спеціальні апарати для захисту органів дихання та зору, одразу розпочали ліквідацію пожежі.

Під час гасіння в середині будинку було виявлено тіла двох загиблих: 44-річного власника та 38-річного чоловіка. 

Пожежу вдалося локалізувати о 03:24 та ліквідувати — о 04:15. Вогонь знищив будинок повністю.

Для ліквідації пожежі було залучено 8 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки. 

  • Сьогодні на Житомирщині у пожежі загинули четверо людей, з них двоє – діти. Згорів приватний житловий будинок.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies