Генштаб підтвердив ураження нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська" у РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ.
"Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 20 лютого 2025 року завдали ураження по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї рф, яка обслуговує нафтопровід Тихорецьк – Новоросійськ-2", – йдеться у повідомленні Генштабу у телеграмі.
Там уточнили, що ці елементи нафтоперекачувальної інфраструктури задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ.Для протидії нашим засобам ураження ворог застосовував наземні засоби ППО та гелікоптери Ка-52.
Результати ураження уточнюються.
"Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме", – наголосили у Генштабі.
- Раніше джерело LB.ua в СБУ повідомило, що дрони СБУ знеструмили та зупинили роботу нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська".