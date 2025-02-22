Генштаб підтвердив ураження нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська" у РФ

Для протидії нашим засобам ураження ворог застосовував наземні засоби ППО та гелікоптери Ка-52.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ.

"Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 20 лютого 2025 року завдали ураження по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї рф, яка обслуговує нафтопровід Тихорецьк – Новоросійськ-2", – йдеться у повідомленні Генштабу у телеграмі.

Там уточнили, що ці елементи нафтоперекачувальної інфраструктури задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ.Для протидії нашим засобам ураження ворог застосовував наземні засоби ППО та гелікоптери Ка-52.

Результати ураження уточнюються.

"Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме", – наголосили у Генштабі.