СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб підтвердив ураження нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська" у РФ

Для протидії нашим засобам ураження ворог застосовував наземні засоби ППО та гелікоптери Ка-52.

Генштаб підтвердив ураження нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська" у РФ
Запуск українського дрона, фото ілюстративне
Фото: Відділення комунікації бригади «Чорний ліс»

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ. 

"Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 20 лютого 2025 року завдали ураження по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї рф, яка обслуговує нафтопровід Тихорецьк – Новоросійськ-2", – йдеться у повідомленні Генштабу у телеграмі. 

Там уточнили, що ці елементи нафтоперекачувальної інфраструктури задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ.Для протидії нашим засобам ураження ворог застосовував наземні засоби ППО та гелікоптери Ка-52.

Результати ураження уточнюються.

"Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме", – наголосили у Генштабі.

  • Раніше джерело LB.ua в СБУ повідомило, що дрони СБУ знеструмили та зупинили роботу нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська". 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies