«Лікарі без кордонів» торік зафіксували значне збільшення пацієнтів із хронічними захворюваннями

У 2024 році мобільні клініки та бригади швидкої допомоги «Лікарів без кордонів», що працюють поблизу лінії фронту, побачили значне збільшення кількості звернень пацієнтів із хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні порушення, діабет і рак.

За інформацією організації, у 2023 році ці випадки становили 24% від усіх звернень, а в 2024-му зросли до 33%.

Загалом, починаючи з 2022 року, до «Лікарів без кордонів» звертаються більше пацієнти із травмами, пов’язаними з війною. Велика кількість з них потребує ранньої реабілітації, зокрема, після ампутаційної фізичної терапії. Також є висока необхідність лікування посттравматичного стресового розладу.

«Лікарі без кордонів» реалізують проєкт ранньої реабілітації в лікарнях у Черкасах та Одесі, а у Вінниці створили проєкт для людей, які переживають посттравматичний стресовий розлад.