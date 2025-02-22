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«Лікарі без кордонів» торік зафіксували значне збільшення пацієнтів із хронічними захворюваннями

У переліку – серцево-судинні порушення, діабет і рак.

«Лікарі без кордонів» торік зафіксували значне збільшення пацієнтів із хронічними захворюваннями
Лікарі без кордонів
Фото: Олександр Глядєлов/ «Лікарі без кордонів» (MSF)

У 2024 році мобільні клініки та бригади швидкої допомоги «Лікарів без кордонів», що працюють поблизу лінії фронту, побачили значне збільшення кількості звернень пацієнтів із хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні порушення, діабет і рак. 

За інформацією організації, у 2023 році ці випадки становили 24% від усіх звернень, а в 2024-му зросли до 33%. 

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Загалом, починаючи з 2022 року, до «Лікарів без кордонів» звертаються більше пацієнти із травмами, пов’язаними з війною. Велика кількість з них потребує ранньої реабілітації, зокрема, після ампутаційної фізичної терапії. Також є висока необхідність лікування посттравматичного стресового розладу. 

«Лікарі без кордонів» реалізують проєкт ранньої реабілітації в лікарнях у Черкасах та Одесі, а у Вінниці створили проєкт для людей, які переживають посттравматичний стресовий розлад.

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