"Під час воєнного стану рішення не дискутуються, а беруться до виконання": Ляшко про свою роль в РНБО

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував своє включення до складу Ради Національної безпеки та оборони (РНБО), яке було ухвалене указом президента від 7 лютого 2025 року.

За словами Ляшка, питання медичної допомоги в період воєнного часу набуває все більшої ваги, тому він увійшов до складу РНБО.

Про це міністр заявив в інтерв'ю LB.ua.

“Це прийняте рішення, під час воєнного стану рішення не дискутуються, а беруться до виконання”, - сказав він.

Міністр додав, що з моменту повномасштабного вторгнення працює єдиний медичний простір і забезпечує систему надання меддопомоги всім, хто потерпає від рук російських терористів.

“Тому це питання координації, яке повинно бути між силовим блоком і цивільною системою”, - заявив голова МОЗ.