"Під час воєнного стану рішення не дискутуються, а беруться до виконання": Ляшко про свою роль в РНБО

За словами Ляшка, питання медичної допомоги в період воєнного часу набуває все більшої ваги, тому він увійшов до складу РНБО.
Про це міністр заявив в інтерв'ю LB.ua.
“Це прийняте рішення, під час воєнного стану рішення не дискутуються, а беруться до виконання”, - сказав він.
Міністр додав, що з моменту повномасштабного вторгнення працює єдиний медичний простір і забезпечує систему надання меддопомоги всім, хто потерпає від рук російських терористів.
“Тому це питання координації, яке повинно бути між силовим блоком і цивільною системою”, - заявив голова МОЗ.
Повністю інтерв'ю з Віктором Ляшком читайте тут.