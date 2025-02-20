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"Під час воєнного стану рішення не дискутуються, а беруться до виконання": Ляшко про свою роль в РНБО

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував своє включення до складу Ради Національної безпеки та оборони (РНБО), яке було ухвалене указом президента від 7 лютого 2025 року.

"Під час воєнного стану рішення не дискутуються, а беруться до виконання": Ляшко про свою роль в РНБО
Віктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

За словами Ляшка, питання медичної допомоги в період воєнного часу набуває все більшої ваги, тому він увійшов до складу РНБО.

Про це міністр заявив в інтерв'ю LB.ua.

“Це прийняте рішення, під час воєнного стану рішення не дискутуються, а беруться до виконання”, - сказав він. 

Міністр додав, що з моменту повномасштабного вторгнення працює єдиний медичний простір і забезпечує систему надання меддопомоги всім, хто потерпає від рук російських терористів.

“Тому це питання координації, яке повинно бути між силовим блоком і цивільною системою”, - заявив голова МОЗ.

Повністю інтерв'ю з Віктором Ляшком читайте тут.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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