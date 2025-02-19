У людей з депресією швидше розвиваються хронічні захворювання — дослідження

Депресія — це не просто проблема психічного здоров’я, вона негативно впливає на весь організм.

Дослідження, яке відстежувало понад 170 тис. дорослих, показало, що у тих, хто страждав на депресію, розвивалися такі хронічні фізичні захворювання, як остеоартрит, гіпертонія та кислотний рефлюкс, значно швидше, ніж у тих, хто не мав депресії.

Про це повідомляє Sci tech daily.

Відповідно до дослідження, опублікованого 13 лютого в PLOS Medicine, у дорослих з депресією в анамнезі розвиваються хронічні фізичні захворювання приблизно на 30% швидше, ніж у тих, хто її не має.

Дослідники на чолі з Келлі Флітвуд з Единбурзького університету припускають, що депресію слід визнати станом «усього тіла», наголошуючи на необхідності комплексної допомоги, яка стосується як психічного, так і фізичного здоров’я.

Депресія є найпоширенішим станом психічного здоров’я, і його пов’язують із підвищеним ризиком фізичних захворювань, включаючи хвороби серця та діабет.

Флітвуд та її команда досліджували, як швидко розвиваються захворювання у людей з депресією або без неї. Дослідження проаналізувало дані 172 556 учасників з Біобанку Великобританії у віці від 40 до 71 року. Відстежували 69 фізичних станів протягом майже 7 років.

На початку дослідження люди з депресією в анамнезі вже мали в середньому три фізичні захворювання, порівняно з двома у тих, хто не страждав депресією. Згодом у у людей з депресією, виникало в середньому 0,2 додаткових захворювання на рік, тоді як у тих, хто не мав депресії, — 0,16.

Найчастішими діагностованими новими захворюваннями були остеоартрит (15,7% тих, хто мав депресію проти 12,5% без), гіпертонія (12,9% проти 12,0%) і гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) (13,8% проти 9,6%).

«Люди, які пережили депресію, мають більшу ймовірність розвитку довготривалих фізичних захворювань, таких як хвороби серця та діабет; однак існуючі системи охорони здоров’я розроблені для лікування окремих захворювань, а не окремих людей із кількома захворюваннями. Нам потрібні послуги охорони здоров’я, щоб застосувати інтегрований підхід до догляду за людьми, які страждають як на депресію, так і на довгострокові проблеми з фізичним здоров’ям», - кажуть автори дослідження.