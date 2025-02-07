Мозок людини наповнюється мікропластиком, і це може бути пов'язане з деменцією, - дослідження

Мікропластик швидко накопичується в мозку людей, за останні вісім років його концентрація зросла на 50%.

Дослідники виявили пластикові фрагменти розміром 200 нанометрів, які, ймовірно, заважали роботі мозку.

Як повідомляє Sci Tech Daily, вчені з Університету медичних наук Нью-Мексико виявили мікропластик у людському мозку у значно вищих концентраціях, ніж в інших органах.

Мікропластик — дрібні фрагменти розкладених полімерів, які присутні в повітрі, воді та ґрунті — накопичувався в організмі людини протягом останнього півстоліття. Ці частинки були виявлені в різних органах, зокрема в печінці, нирках, плаценті та яєчках.

У новому дослідженні, опублікованому в Nature Medicine, команда під керівництвом токсиколога Метью Кампена, йдеться про те, що швидкість накопичення відображає зростання кількості пластикових відходів на планеті.

Крім того, вчені помітили, що більша частина пластику виглядає набагато меншою, ніж вважалося раніше – у нанометровому масштабі приблизно у два-три рази більша за розмір вірусів.

Ситуація ускладнюється тим, що мозкова тканина людей, у яких була діагностована деменція, мала в 10 разів більше пластику, ніж у всіх інших, сказав Кампен. Хоча вчені не стверджують, що високий рівень пластику в мозку спричинив симптоми деменції, однак частинки можуть накопичуватися інтенсивніше через захворювання.

У поточному дослідженні вчені проаналізували зразки тканин головного мозку після розтину протягом семи років. Усі зразки були зібрані з лобової кори головного мозку та області мозку біля очей. Дослідники хімічно розчинили тканину, утворивши свого роду суспензію, а потім пропустили її через центрифугу, яка випустила невелику гранулу з нерозчиненим пластиком. Потім під час нагрівання цих гранул дослідники зафіксували викиди газу під час горіння пластику. У тканинах мозку було виявлено 12 різних полімерів, найпоширенішим з яких був поліетилен, який широко використовується для упаковки.

Вчений каже, що ймовірно більша частина мікропластику в організм потрапляє з їжею, особливо з м’ясом, оскільки промислове виробництво м’яса має тенденцію використовувати пластик у харчовому ланцюгу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чайні пакетики містять шкідливий для здоров'я пластик.