Ляшко розповів, як приватним лікарям отримати бронювання

Приватні медичні заклади можуть подавати заявку, щоб отримати статус об'єкта критичної інфраструктури, щоб бронювати 50% персоналу.

Якщо є підстави, чому треба бронювати більше ніж 50 %, слід подати заявку в МОЗ.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у коментарі LB.ua щодо рішення уряду, яким комунальним та державним медзакладам дозволили бронювати 100% медиків.

Рішення розкритикували представники приватного медичного сектора і назвали його дискримінаційним.

Віктор Ляшко не бачить дискримінації в рішенні уряду, і навпаки називає його державницьким. За його словами, дане рішення полегшує МОЗ роботу, оскільки раніше доводилося вирішувати питання мобілізації лікарів “у ручному режимі”.

«12 мережевих приватних закладів визнані критичною інфраструктурою, 10 медзакладів, які проводять клінічні дослідження, заброньовані. Просто приватних закладів значно менше, і ми можемо розглянути кожен конкретний випадок, чому їх повинні бронювати більш ніж 50%», — каже міністр. Він також зазначив, що існує ще механізм регіонального бронювання.

Також Віктор Ляшко зазначив, що у відсотковому співвідношенні кількість медиків у війську з комунальних і державних медзакладів значно перевищує число тих, хто пішов служити з приватних.

Нагадаємо, в Асоціації приватних медичних закладів заявила, що своїм рішенням МОЗ не тільки дискримінує приватну медицину, а й реалізує корупційну складову, яка сприяє відтоку медпрацівників з приватної медицини в державні й комунальні заклади.

Про бронювання медиків та обурення певної категорії лікарів, читайте в матеріалі Бронювання 100% медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ.