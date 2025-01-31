Вільний лютий: як зменшити час у смартфонах і покращити своє здоров’я

LB.UA переповідає статтю The Washington Post із порадами, як можна зменшити «заливання у гаджети».

Адже обмеження використання смартфона хоча б на 1 год на день може дати суттєві переваги для здоров’я.

Кампанія «Вільний від телефонів лютий» закликає зменшити використання гаджетів, і так допомогти своєму здоров’ю.

Фото: EPA/UPG Відвідувачі Всесвітнього мобільного конгресу у Барселоні, 27 лютого 2023 року

Існує челендж, який так і зветься – «Phone Free February”. Тобто лютий, вільний від телефона.

Кампанія не просить відмовитися від гаджетів, а зменшити кількість часу у них. Співзасновник кампанії від Global Solidarity Foundation Якоб Ворн каже, шо основна ціль – поставити собі питання, для чого вам справді потрібен телефон.

Наприклад, більшість американців мають власний смартфон. І проводять більше часу онлайн. Близько третини сказали, що майже постійно проводять свій час у гаджетах.

Тоді як дослідження показують все частіше, що більше часу у гаджеті пов’язані з вищим ризиком ожиріння, проблем зі сном та психічним здоров‘ям.

Психологи повідомляють про все більше клієнтів, які залежні від своіх девайсів.

Добрі новини — ці ефекти можна подолати, каже директорка із психології, нейропсихологіі та соціальної роботи Дженіфер Кеценштейн, яка працює в дитячій лікарні Johns Hopkins.

Вона каже, що зменшення часу у галжетах хоча б на 1 год на добу покращить якість життя та зменшить рівень депресії.

Звісно, подолати бажання позависати в гаджеті важко. Скроління стрічки, ігри та спілкування в чатах з друзями вивільняють дофамін у мозку, і ми почуваємось задоволеними. З часом, мозок може виробляти толерантність до дофаміну. Тобто організм хотітиме більше часу в гаджеті, аби отримати той самий рівень задоволеності. Так може виникнути залежність.

Фото: community.triblive.com

Залізьте в свої налаштування телефона і гляньте, скільки проводите тут часу в добу. Якщо цифра вас лякає – ось поради, як зменшити час у смартфоні цього лютого.

Зробіть свій телефон максимально нудним

Вимкніть push-сповіщення для некритичних додатків, або видаліть їх узагалі. Якщо налаштування телефона дозволяють, зменшіть яскравість кольорів, анімацію, вимкніть автовідвторення відпочити

Впровадьте перерви від смартфона

Блакитне світло екрана стимулює виробництво гормону стресу кортизолу, каже професор California State University Ларрі Роусен, автор книг про психологію в технологіях.

Постійні високі рівні кортизолу пов’язані з підвищеною тривожністю, проблемами зі сном та різниии хронічними станами. Через надлишок кортизолу ми можемо опинитися в циклі стресу та тривожності, тобто ми стресуємо, від цього росте кортизол, і ми ще більше хочемо бути в телефоні.

Щоб розірвати це коло, робіть перерви від гаджетів.

Почніть з 15хв. Просто не дивіться в цей час у телефон. Далі дайте собі 1 хв перевірити, що хочете. І, якщо можете, ще 15 хв побудьте без смартфона.

І поступово цей період без телефона можна збільшувати. Коли зможете відкладати телефон і не тривожитися через це, спробуйте один день на тиждень проводити без телефона. Це допоможе вгамувати нейрохімічні речовини в мозку та дозволити вам працювати краще решту тижня, пояснює психолог та клінічний професор з питань залежностей Ніколас Кардарас із Stony Brook Medicine’s School of Social Welfare.

Фото: EPA/UPG Люди тренуються на відкритому спортивному майданчику у парку Стокгольма

Скористайтеся замінниками дофаміну

Просто обмежити час у гаджеті недостатньо. Бо через таке обмеження частина людей стане ще більше залежною від них.

Тому, каже Кардарас, здоровішим способом є додавання здоровіших активностей, які приносять задоволення. Тобто тоді ви заміняєте для мозку радість від користування смартфоном.

Коли вас чекають активності поза смартфоном, які ви любите, ви легше відставите телефон, каже Хіларі Кеш, яка вивчає і лікує залежності від технологій у Bellevue.

Частиною програми лікування там є те, що Кеш просить своіх пацієнтів скласти список зі 100 активностей поза смартфоном, які вони люблять. Прогулянка, книжка, будь-що. І коли їм «свербить» залізти в телефон, вона просить їх робити одну з активностей їхнього ж списку.

Телефон – за двері спальні

Використання гаджетів перед сном може шкодити сну. Хоча б за годину до сну спробуйте залишати смартфон поза спальнею.

Фото: freepik.com Мати читає книгу з донькою

Практикуйте майдфулнес

Це практика, яка допомагає визначити свої глибші емоції, які спонукають до жадання смартфона. І допомагає контролювати ці емоції в здоровіший спосіб, каже Кеш.

Спробуйте медитувати чи усвідомлено гуляти на вулиці без телефона.

Можна помірковано дивитися і на свій телефон. Перед тим, як брати його до рук, вирішіть, для чого його берете, що будете робити з ним і скільки часу.

Зверніться до друзів і родини

Розкажіть їм, що плануєте зменшити свою онлайн-активність, і не будете реагувати за всі повідомлення вже й одразу. Запропонуйте їм долучитися до челенджу з вами, і так буде разом легше досягати прогресу. Заплануйте собі нерегулярні періоди, коли переглядатимете свій прогрес.

З часом ставатиме все легше не бути залежними від смартфона.

Якщо ж бачите, що ваша залежність стає хворобливою, зверніться за професійною допомогою.