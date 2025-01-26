ЦРУ стверджує, що витік інформації з лабораторії є найвірогіднішим джерелом спалаху Covid

Коронавірус йімовірніше розповсюдився через витік з китайської лабораторії, ніж від тварин, пише BBC з посиланням на нову оцінку ЦРУ.

“Пов'язане з дослідженнями походження пандемії ймовірніше, ніж природне походження, виходячи з наявних даних”, ‒ заявив представник агентства.

Водночас американські розвідники попередили, що оцінка має “низьку ступінь достовірності”, що означає, що розвіддані, які підтверджують її, є недостатніми, неостаточними або суперечливими.

Рішення опублікувати цю оцінку стало одним із перших, ухвалених новим директором ЦРУ Джоном Реткліффом, якого призначив президент Дональд Трамп.

Реткліфф, який обіймав посаду директора національної розвідки під час першого терміну президента Трампа, тривалий час підтримував теорію витоку з лабораторії, стверджуючи, що COVID, найімовірніше, стався через витік у Уханьському інституті вірусології.

Інститут розташований за 40 хвилин їзди від продуктового ринку Хуанань, де виникла перша група інфекцій.

В інтерв'ю Breitbart News, Реткліфф сказав, що хотів би, аби ЦРУ відмовилося від своєї нейтральної позиції щодо походження вірусу. “Одна з речей, про яку я часто говорив, ‒ це боротьба з загрозою з боку Китаю на кількох фронтах, і це повертає нас до того, чому загинув мільйон американців, і чому Центральне розвідувальне управління протягом п'яти років сиділо осторонь, не проводячи оцінку походження COVID”, ‒ заявив він.

“Для мене це питання першого дня”, ‒ додав голова ЦРУ.

Додамо, офіційні особи повідомили американським ЗМІ, що нова оцінка не була заснована на нових розвідданих та передувала адміністрації Трампа. Перевірку нібито замовила адміністрація Джо Байдена протягом останніх тижнів президентства демократа і її завершили до того, як Трамп обійняв посаду 20 січня.