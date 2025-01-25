Нетрадиційна медицина розквітне? Чого чекати від Роберта Кеннеді-молодшого, який може очолити МОЗ у США

LB.ua коротко переказує статтю The Washington Post про Кеннеді, оскільки допомога США в реформі вітчизняної охорони здоров’я була і є значущою. На висновки й вектори руху медицини США опиралися в багатьох державах світу, зокрема в Україні. Тому нам важливо розуміти, як може змінитися напрямок руху партнерів.

Потенційне призначення Роберта Кеннеді-молодшого очільником Міністерства охорони здоров’я США тішить прихильників альтернативної медицини, хоч кажуть, що ці методи лікування часто не мають науково доведеної ефективності.

Рекламна кампанія вартістю 250 000 доларів буде проведена у восьми штатах, щоб переконати законодавців-республіканців, що минулі коментарі Кеннеді, які поширюють дезінформацію про вакцини, становлять небезпеку для громадського здоров’я США.

Понад 80 організацій 24 січня виступили проти висунення Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров’я США перед слуханнями про його затвердження в Сенаті наступного тижня, а група 314 Action запустила шестизначну суму для реклами, щоб вплинути на сенаторів-республіканців проти нього.

Прихильник вітамінів

Роберт Кеннеді-молодший приймає вітамінні добавки. Він говорив про вітаміни або добавки мінімум 55 разів у подкастах, промовах, шоу й інтерв’ю, свідчить аналіз Washington Post понад 400 його медіапояв з травня 2020 року.

Фото: EPA/UPG Роберт Кеннеді-молодший - голова Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США

В подкаст-інтерв’ю 2023 року він описав, як приймає «жменю вітамінів щодня» й визнав, що «не уявляє, що вони роблять», хоча рекламував декотрі як ліки від COVID-19 і кору.

Його прихильність до вітамінів, пише WP, свідчить, що індустрії оздоровлення й альтернативної терапії процвітають на тлі впливу соцмереж і зрослої недовіри до основних систем охорони здоров’я.

У жовтні 2024 року в Х Кеннеді звинуватив авторитетну організацію США — Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів — в агресивній кампанії проти таких методів оздоровлення, як вітаміни, лікування стовбуровими клітинами, сполуками для детоксикації крові та гіпербарична киснева терапія.

WP вказує, що потенційне призначення Кеннеді на найвищу посаду в галузі охорони здоров’я країни є багатонадійним для прихильників таких продуктів і методів лікування.

Його критики стверджують, що альтернативні підходи часто пропонують недоведені переваги для здоров’я, відвертають пацієнтів від чітко доведених методів лікування, позбавляють зневірених людей грошей, іноді шкодять їм.

Подкастер і самопроголошений засновник руху біохакерів Дейв Аспрей вважає, що завдяки Кеннеді він зможе просувати свої ідеї та продукти на рівні великих фармацевтичних корпорацій.

Фото: Sergio Flores for The Washington Post Аспрей у своїй камері

Річ у тому, що FDA вимагає позитивних результатів суворих клінічних випробувань, перш ніж препарати і продукти визнають лікувальними, аби призначати їх для певних захворювань.

Тоді як Аспрей заснував мережу центрів Upgrade Labs, яка пропонує високотехнологічні машини для прихильників біохакінгу, де люди експериментують з технологіями та змінюють дієту й спосіб життя, сподіваючись покращити здоров’я та продовжити життя. Аспрей заявив, що Кеннеді хоче скасувати правила, які перешкоджають конкуренції. Тобто правила, коли треба суворо доводити ефективність своїх методів.

Критики Кеннеді, противника вакцин, що використовував свій голос, аби просувати сумнівні продукти й методи лікування, хвилюються через потенційну шкоду, якої він може завдати на посаді.

«Це страшно, тому що він, схоже, має кілька продуктів — улюблених товарів для домашніх тварин і хоче, щоб агентство дозволило їх на ринку попри потребу в доказах», — каже професорка медичної етики та політики здоров’я в Пенсільванському університеті Голлі Фернандез Лінч про заяву Кеннеді в Х.

Президент Дональд Трамп обрав Кеннеді керувати МОЗом США, яке контролює такі авторитетні організації країни, як FDA, центри контролю та профілактики захворювань, національні інститути здоров’я. Речник Кеннеді й команда Трампа відмовилися розмовляти з редакцією.

Фото: EPA/UPG Мехмет Оз

Трамп також обрав відомого лікаря Мехмета Оза керувати центрами медичної допомоги. У своєму попередньому телешоу Оз рекламував компанії, в яких має фінансовий інтерес, зокрема біотехнологічну фірму, яка створювала добавку з першого молока, яке корови давали телятам після народження.

Оз казав колегії Сенату, що вірить у продукти, які пропонує, але визнав, що декотрі не проходять наукового тесту.

Кеннеді та його союзники виступають проти «великих фармацевтичних компаній, які заробляють на хворих американцях».

Але оздоровча індустрія також прибуткова.

Компанія McKinsey & Company минулоріч оцінила ринок оздоровлення США в $480 мільярдів. І ринок росте щороку на 5–10 %.

Люди тяжіють до альтернативних методів лікування, оскільки вірять, що ці підходи пропонують легкі рішення складних проблем, пояснює Джонатан Джаррі, науковий комунікаційник відділу науки та суспільства Університету Макгілла.

Він додає, що в деяких випадках компанії вже використовують неповні або нестандартні дослідження, щоб заробляти гроші на неперевірених ліках, хтось називає їх повністю натуральними, інші рекламують свої препарати як передові: «Роберт Кеннеді-молодший може зробити цю ситуацію ще гіршою. Ми можемо легко побачити інституціоналізацію псевдонауки в Америці».

Звісно, Аспрей та інші прихильники Кеннеді кажуть, що просто не довіряють даним досліджень, які проводять великі фармкомпанії. Аспрей каже, що хоче мати право дивитися на всі дари й вибирати, що має спрацювати у його випадку.

Фото: Sergio Flores for The Washington Post Аспрей готує Біллі Ледбеттер до використання пристрою нервового зворотного зв’язку в Upgrade Labs.

Звісно, він не прихильник FDA. У 2020-му управління надіслало компанії, якою тоді керував Аспрей, попередження через рекламу на її сайті добавок, які обіцяли зупинити старіння та блокувати виробництво запальних клітин і білків.

Сайт вказав на дослідження, яке стверджує, що молекула цукру в одному продукті полегшує дихання пацієнтам із серцевою недостатністю. Управління заявило, що деякі продукти компанії не були «загалом визнані безпечними й ефективними» для використання в рекламі. Коли Аспрея запитали про це попередження, він сказав, що більше не пов’язаний з цією компанією.

Тому в Upgrade Labs Аспрей обережніше описує переваги своїх машин, які працюють через червоне світло чи лазери низького рівня або зчитують сигнали мозку, відомі як нейрофідбек.

У кріотерапевтичній камері клієнти проводять три хвилини при температурі мінус 175 градусів. Їм обіцяють, що лікування зменшить запалення, прискорить метаболізм і максимізує вироблення ендорфінів. «Мені не дозволено говорити про деякі інші плюси, які він має, оскільки це будуть медичні переваги», — додає Аспрей.

МОЗ у Штатах є частиною масивної, складної та вкоріненої федеральної бюрократії. Якщо Сенат затвердить Кеннеді, його дописи в соцмережах і публічні заяви матимуть великий вплив, пояснює дослідниця інфлюенсерів з питань здоров’я і добробуту Марія Велман, яка працює в Мічиганському університеті. Мовляв, саме його перебування на посаді узаконить переконання багатьох, які продукти й послуги можуть зробити суспільство здоровішим.

Фото: EPA/UPG Роберт Кеннеді-молодший

Лікування стовбуровими клітинами

У полі відновлювальної медицини вплив Кеннеді може послабити стандарти використання продуктів зі стовбуровими клітинами, каже професор біології та анатомії людини Пол Ноєпфлер з Каліфорнійського університету.

Стовбурові клітини реплікуються, можуть перетворюватися на інші типи і є по всьому тілу, що довго спокушало дослідників.

Але FDA схвалило використання їх лише проти певних захворювань крові. Управління розглядає багато препаратів зі стовбурових клітин, які вимагають ретельних клінічних випробувань.

А проте, по всій країні є клініки, які пропонують нелегальні продукти, виготовлені з амніотичної оболонки, плаценти, крові чи черевного жиру.

Федеральна влада зупиняла такі операції з часів першої адміністрації Трампа. FDA також перемогло в судових баталіях після закриття таких клінік у Каліфорнії та Флориді. Гендиректора однієї компанії нещодавно засудили до 36 місяців ув’язнення за розповсюдження несанкціонованих ліків після того, як продукція його компанії, рекламована як ліки від хвороб легенів і серця, була пов’язана з 19 госпіталізаціями.

У 2024-му FDA розіслало щонайменше десяток попереджувальних листів компаніям, які займаються клітинами або тканинами. У листопаді FDA попередило Frontier Biologics, що вона виробляє несанкціоновані ліки. Керівники підприємства не погодилися з цим. А нині сподіваються, що нова адміністрація спонукає FDA регулювати продукти зі стовбуровими клітинами інакше, ніж традиційні ліки. Компанія зберігає донорські плаценти від породіль, потім продає цей матеріал для ін’єкцій після ортопедичних операцій або для лікування болю.

Вітаміни й добавки

Дієтичні добавки — це величезний сегмент індустрії оздоровлення. FDA не дає дозволів до того, як ці продукти виходять на ринок, але стежить, якщо є скарги на шкоду через них від людей.

За даними Consumer Healthcare Products Association, зростання онлайн-продажів дозволило «поганим діячам» продавати шкідливі продукти, позначені дієтичними добавками.

Кеннеді часто цитує дослідження, підтримуючи переваги вітамінів, зокрема в одному інтерв’ю 2022 року сказав, що «майже неможливо», щоб дитина померла від кору, якщо їй давали вітамін А.

Відносини Кеннеді з харчовими добавками типові для багатьох американців, які приймають їх, незважаючи на відсутність глибоких досліджень корисності тих, сказав епідеміолог Говард Сессо, директор з досліджень харчування та харчових добавок у Центрі інтегративної медицини Ошера при Гарвардській медичній школі.

Фото: Sergio Flores for The Washington Post Аспрей використовує пристрій під назвою Metabolic Trainer

Хелатна й гіпербарична терапія

Хвилюються, що Кеннеді використає свій вплив у МОЗі, щоб схвалити хелатну й гіпербаричну терапію. Це дороге лікування з певною користю для здоров’я лише за визначених умов.

Гіпербарична киснева терапія — це коли пацієнти в спецкамерах вдихають 100 %-й кисень. Її схвалили для лікування декомпресійної хвороби, важких опіків і діабетичної виразки стопи. Але компанії продають ГКТ для боротьби, наприклад, з раком, аутизмом або хворобою Альцгеймера.

FDA попереджає: немає доказів, що це працює в цих випадках. Oxygen Health Systems продає домашні гіпербаричні камери за ціною від 8 495 до майже 15 000 доларів.

Гендиректор компанії Майкл Керролл привітав інтерес Кеннеді. Він зазначив, що пацієнти з деменцією, черепно-мозковими травмами та хворобою Паркінсона купують ці камери, оскільки медстрахування не покриває такого лікування в клініках.

Кеннеді був більш відвертим щодо хелатної терапії — це інфузії сполук, які зв’язуються з такими металами, як ртуть і миш’як у крові, і вимиваються через сечу. У 2021 році він вихваляв хелатування за те, що воно нібито допомогло йому позбутися «гігантського надлишку ртуті». І припустив, що сполука допомогла «відновити» дітей, які набули аутизм від вакцин. Тоді як твердження, буцім вакцини провокують аутизм, спростували численні наукові дослідження.

Сполуку, яку він хвалив, відпускають за рецептом і під наглядом спеціаліста. Лікування зазвичай призначають людям, які зазнають впливу важких металів через роботу, пов’язану з небезпечними хімічними речовинами, розповідає Кейт У. Роуч, лікар внутрішньої медицини в Медичному коледжі Вайля Корнелла.

Людям, які отримують комплексну терапію, вона переважно не потрібна, але багато хто вірить, що виведення токсинів запобігає хворобам, вважає лікар. Щодо аутизму, то він «очевидно не викликаний токсичними металами. І батьки можуть неналежно ставитися до своїх дітей». Аб'юзерськи робити їм процедури, після яких аутизм нікуди не зникне.

Деякі клініки, пропонуючи хелати, посилаються на дослідження десятилітньої давності — вони наводять скромні переваги для людей з діабетом, результати, які не можуть бути відтворені в останніх дослідженнях, наполягає Роуч. Як і гіпербарична терапія, багато хелатних процедур не покриваються страхуванням.

FDA попередило, що хелати можуть шкодити ниркам і навіть провокувати смерть. Лікарі кажуть, що найпоширенішими побічними ефектами процедур є зневоднення і втрата поживних речовин.