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Філіп Морріс обманює про меншу шкоду айкосів

Нещодавно Антимонопольний комітет України визнав твердження компанії «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн» про меншу шкоду IQOS порівняно з сигаретами такими, що вводять в оману. Якщо говорити простими словами, Філіп Морріс обманював споживачів, що IQOS виділяє на 95% менше шкідливих хімічних речовин порівняно з сигаретами та що перехід на IQOS становить менший ризик для здоров’я, ніж продовження куріння.

Усе розпочалося з заяви до АМКУ Вардкеса Арзуманяна, львівського ресторатора, який у 2018-2021 роках курив IQOS, довірившись заявам про його меншу шкоду, які активно просувала компанія Філіп Морріс. Як виявилось, реклама була не тільки агресивною, але й оманливою. АМКУ визнав ці заяви порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та зобовʼязав припинити їх використання. Таке рішення АМКУ є вкрай важливим, адже вкотре доводить, що тютюновій індустрії довіряти не можна, а безпечного куріння не існує.

Ще більше лицемірним є той факт, що заяви про меншу шкоду айкосів «Філіп Морріс» прикривала неіснуючою позицією Управління продовольства та медикаментів США (FDA), яке в США заборонило продавати IQOS з заявами про зменшення ризику. Мабуть, у Філіп Морріс вирішили, що українцям можна штовхнути все, але як виявилося, ні. На жаль, АМКУ не наклав штрафних санкцій на компанію «Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн», через дії якої в тютюнову залежність могли потрапити тисячі українців.

Статистика показує, що вживання айкосів в Україні зросло з 0% у 2017 році до 23% у 2024 році серед усіх споживачів тютюнових та нікотинових виробів. Найбільше такі вироби вживає молодь, станом на 2024 рік 45% курців віком 18-29 років курили айкос, тоді як ще рік назад цей показник становив 37%.

Ще цікаві дані демонструє звіт Euromonitor International: компанія Philip Morris International контролює ринок сигарет для нагрівання на 75% (станом на 2023 рік). Нагадаю, вищезгадана компанія є міжнародним спонсором війни проти України та у 2023 році отримала найбільшу виручку в РФ серед усіх транснаціональних компаній.

На жаль, окрім агресивного маркетингу, зростанню споживання айкосів сприяє виняткове становище порівняно з сигаретами, яке потрібно ліквідувати:

  • повернути акциз на айкоси до рівня акцизу на сигарети;
  • заборонити ароматизовані айкоси;
  • запровадити графічні медичні попередження на пачках сигарет для нагрівання;
  • заборонити рекламу пристроїв для нагрівання тютюну на рівні із забороною реклами тютюнових виробів.

У Раді вже лежить законопроєкт №12091 з відповідними пропозиціями. Сподіваємося, народні депутати дбатимуть про здоровʼя громадян не менше за Антимонопольний комітет.

Ярина Ясиневич Ярина Ясиневич , громадська активістка, членкиня Ради Коаліції "Реанімаційний пакет реформ"
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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