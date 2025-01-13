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Politico: Кремль заробив 3 млрд євро податків від компаній ЄС

У першу 20-ку увійшли харчові конгломерати, такі як Nestlé, Mars і Pepsi, а також німецькі роздрібні мережі Metro і Globus. 

Politico: Кремль заробив 3 млрд євро податків від компаній ЄС
Nютюновий гігант Philip Morris в 2023 році заробив в Росії майже 7 млрд доларів
Фото: EPA/UPG

В 2023 році компанії з ЄС сплатили до російського бюджету близько 3 млрд євро податків.

Про це повідомляє Politico з посиланням на звіти B4Ukraine, Squeezing Putin та Київської школи економіки.

“Іноземні компанії в Росії вносять великий внесок у військову скриньку Кремля, оскільки вони продовжують продавати несанкціоновані товари, такі як продукти харчування, тютюн і одяг”, - йдеться у повідомленні.

Найбільше з таких компаній в 2023 році заробив тютюновий гігант Philip Morris - майже 7 млрд доларів. Таким чином компанія заплатила 208 млн євро податків у порівнянні зі 144 млн євро роком раніше. 

З 1600 компаній, які вивчали дослідники, 930 належать до країн G7 та ЄС, які підтримують Україну політично, фінансово та військово. 16 із 20 найбільших платників податків до бюджету РФ - вихідці з цих країн.

З ЄС у звіті не менше 827 фірм, які у сукупності отримали 81,4 млрд доларів (79 млрд євро) доходів, порівняно зі 111,4 млрд доларів у 2022 році, але їхні платежі з податку на прибуток залишилися на рівні 3 млрд доларів.

Магазини Leroy Merlin і мережа супермаркетів Auchan займають 3-е та 7-е місця за обсягом доходу від російського походження в 2023 році. При цьому представник Leroy Merlin зазначив, що наприкінці 2023 року холдингова компанія ADEO передала право власності на свою російську філію місцевому управлінню.

У першу 20-ку також увійшли харчові конгломерати, такі як Nestlé, Mars і Pepsi, а також німецькі роздрібні мережі Metro і Globus. 

Китайські компанії включають автомобільних гравців - Haval і її власник Great Wall Motors, а також Chery, Geely, що належить Volvo, FAW і Changan.

Також у матеріалі зазначається, що цього року податок на прибуток підприємств в Росії зросте з 20 до 25 відсотків, отже внесок західних компаній може зрости ще більше.

Для виробництва балістичної ракети “Орешник” росіяни використовують обладнання західних країн.

Німецький автовиробник BMW виявив порушення в експорті автомобілів зі свого філіалу в місті Ганновер, що уможливили їх постачання до Росії.

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