Автоконцерн BMW припинив нелегальний експорт автомобілів в Росію

Компанія також вирішила звільнити співробітників, які несуть за це відповідальність.

Німецький автовиробник BMW оголосив виявив порушення в експорті автомобілів зі свого філіалу в місті Ганновер, що уможливили їх постачання до Росії.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що порушення виявили завдяки проведеному внутрішньому контролю, у зв'язку з чим подальший продаж автомобілів зупинено.

"Крім того, BMW Group вирішила звільнити співробітників, які несуть за це найбільшу відповідальність", - повідомили у пресслужбі компанії.

Таким чином BMW підтвердила повідомлення видання Business Insider, яке раніше написало, що з філіалу в Ганновері російським клієнтам було поставлено понад 100 автомобілів преміум-класу.