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Автоконцерн BMW припинив нелегальний експорт автомобілів в Росію

Компанія також вирішила звільнити співробітників, які несуть за це відповідальність.

Автоконцерн BMW припинив нелегальний експорт автомобілів в Росію
Фото: EPA/UPG

Німецький автовиробник BMW оголосив виявив порушення в експорті автомобілів зі свого філіалу в місті Ганновер, що уможливили їх постачання до Росії. 

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що порушення виявили завдяки проведеному внутрішньому контролю, у зв'язку з чим подальший продаж автомобілів  зупинено. 

"Крім того, BMW Group вирішила звільнити співробітників, які несуть за це найбільшу відповідальність", - повідомили у пресслужбі компанії. 

Таким чином BMW підтвердила повідомлення видання Business Insider, яке раніше написало, що з філіалу в Ганновері російським клієнтам було поставлено понад 100 автомобілів преміум-класу. 

  • Як відомо, через війну Росії проти України міжнародна торгівля з РФ підпадає під дію санкцій. Зокрема, під суворим ембарго перебуває постачання автомобілів російським клієнтам. 
  •  У серпні журналістське розслідування німецького мовника ARD виявило, що до Росії, попри санкції, постачаються і пропонуються у вільному продажі нові автомобілі німецьких виробників BMW, Mercedes і Volkswagen.
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