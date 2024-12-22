Автоконцерн BMW припинив нелегальний експорт автомобілів в Росію

Німецький автовиробник BMW оголосив виявив порушення в експорті автомобілів зі свого філіалу в місті Ганновер, що уможливили їх постачання до Росії.
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву компанії.
Зазначається, що порушення виявили завдяки проведеному внутрішньому контролю, у зв'язку з чим подальший продаж автомобілів зупинено.
"Крім того, BMW Group вирішила звільнити співробітників, які несуть за це найбільшу відповідальність", - повідомили у пресслужбі компанії.
Таким чином BMW підтвердила повідомлення видання Business Insider, яке раніше написало, що з філіалу в Ганновері російським клієнтам було поставлено понад 100 автомобілів преміум-класу.
- Як відомо, через війну Росії проти України міжнародна торгівля з РФ підпадає під дію санкцій. Зокрема, під суворим ембарго перебуває постачання автомобілів російським клієнтам.
- У серпні журналістське розслідування німецького мовника ARD виявило, що до Росії, попри санкції, постачаються і пропонуються у вільному продажі нові автомобілі німецьких виробників BMW, Mercedes і Volkswagen.