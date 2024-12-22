Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність

Деректива передбачає штраф в розмірі до 5% річного глобального доходу, якщо компанія не вживає заходів щодо порушення прав людини або негативного впливу на навколишнє середовище.

Катар попередив, що припинить експорт газу до Європейського Союзу, якщо країни блоку введуть штрафні санкції відповідно до нещодавно прийнятої Директиви щодо належної перевірки корпоративного сталого розвитку.

Про це Financial Times повідомив міністр енергетики Катару Саад Шеріда аль-Каабі, пише Politico.

Директива ЄС, яка набула чинності в липні, передбачає штрафи в розмірі до 5% річного глобального доходу компанії, якщо керівництво не вживає заходів щодо порушення прав людини або негативного впливу на навколишнє середовище.

“Якщо я втрачу 5% свого доходу, постачаючи в Європу, я не буду постачати в Європу. Я не блефую”, — сказав аль-Каабі журналістам.

Катар став найважливішим постачальником зрідженого природного газу в Європу на тлі зменшення країн регіону залежності від російської енергії після вторгнення Москви в Україну. QatarEnergy, державний енергетичний гігант, має довгострокові угоди про постачання СПГ з Німеччиною, Францією, Італією та Нідерландами.

Аль-Каабі, який також є виконавчим директором QatarEnergy, сказав, що законодавство ЄС не буде прийнятним для таких компаній, як його.

Директива про корпоративну перевірку сталого розвитку викликала критику як всередині, так і за межами ЄС. Країни мають узгодити нові правила в національним законодавством до 2026 року. Їх почнуть застосувати до компаній у 2027 році, ‒ із поступовим запровадженням від трьох до п’яти років.

Директива є частиною ширшої стратегії блоку, спрямованої на узгодження корпоративної практики з метою досягнення нульових викидів до 2050 року.