У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
«Він приберіг кусень хліба і не сам з’їв — розділив між співкамерниками». Пам’яті загиблого в полоні Олександра Грицюка
«Він приберіг кусень хліба і не сам з’їв — розділив між співкамерниками». Пам’яті загиблого в полоні Олександра Грицюка
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
10 нестандартних різдвяних фільмів
10 нестандартних різдвяних фільмів
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
ГоловнаСвіт

Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність

Деректива передбачає штраф в розмірі до 5% річного глобального доходу, якщо компанія не вживає заходів щодо порушення прав людини або негативного впливу на навколишнє середовище.

Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Фото: sustg.com

Катар попередив, що припинить експорт газу до Європейського Союзу, якщо країни блоку введуть штрафні санкції відповідно до нещодавно прийнятої Директиви щодо належної перевірки корпоративного сталого розвитку.

Про це Financial Times повідомив міністр енергетики Катару Саад Шеріда аль-Каабі, пише Politico.

Директива ЄС, яка набула чинності в липні, передбачає штрафи в розмірі до 5% річного глобального доходу компанії, якщо керівництво не вживає заходів щодо порушення прав людини або негативного впливу на навколишнє середовище.

“Якщо я втрачу 5% свого доходу, постачаючи в Європу, я не буду постачати в Європу. Я не блефую”, — сказав аль-Каабі журналістам.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Катар став найважливішим постачальником зрідженого природного газу в Європу на тлі зменшення країн регіону залежності від російської енергії після вторгнення Москви в Україну. QatarEnergy, державний енергетичний гігант, має довгострокові угоди про постачання СПГ з Німеччиною, Францією, Італією та Нідерландами.

Аль-Каабі, який також є виконавчим директором QatarEnergy, сказав, що законодавство ЄС не буде прийнятним для таких компаній, як його.

Директива про корпоративну перевірку сталого розвитку викликала критику як всередині, так і за межами ЄС. Країни мають узгодити нові правила в національним законодавством до 2026 року. Їх почнуть застосувати до компаній у 2027 році, ‒ із поступовим запровадженням від трьох до п’яти років.

Директива є частиною ширшої стратегії блоку, спрямованої на узгодження корпоративної практики з метою досягнення нульових викидів до 2050 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies