NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося

Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі ‒ попри те, що країна має один із найбільших запасів природного газу та сирої нафти у світі, йдеться у матеріалі New York Times.

Видання зазначає, що кризу можна пояснити роками санкцій, безгосподарністю, старінням інфраструктури, марнотратним споживанням і цілеспрямованими атаками з боку Ізраїлю.

Урядові установи в Ірані закриті або працюють за скороченим графіком. Школи та коледжі перейшли на навчання онлайн. Автомагістралі та торгові центри поринули в темряву, а промислові підприємства були знеструмлені, що призвело до майже повної зупинки виробництва.

У листопаді Іран почав відключати електроенергію в житлових будинках на дві години щодня, але цього виявилося недостатньо. Відключення електроенергії тепер відбуваються більш випадково і тривають довше.

Президент країни Масуд Пезешкіян заявив, що Іран зіткнувся з “дуже жахливим дисбалансом газу, електрики, енергії, води, грошей і навколишнього середовища”. “Всі вони перебувають на рівні, який може перерости в кризу”, ‒ додав він. Президент попередив, що проблема досягла критичної точки.

Більшу частину минулого тижня країна була без світла для економії. Посадовці заявили, що дефіцит газу становить приблизно 350 мільйонів кубометрів на день, і оскільки температура впала, а попит різко зріс, чиновникам довелося вдатися до екстремальних заходів.

“Уряд зіткнувся з двома серйозними виборами: або припинити постачанню газу у житлові будинки, або зупинити електростанції”, ‒ підкреслює NYT. Влада обрала останній варіант і до п'ятниці роботу 17 електростанцій повністю зупинили, а решта працювали лише частково.

Державна енергетична компанія Tavanir попередила виробників усього: від сталі до скла, харчових продуктів і ліків, що їм необхідно підготуватися до масових відключень електроенергії, які можуть тривати кілька днів або тижнів. Ця новина призвела до занепаду як контрольованих державою, так і приватних підприємств.

За оцінками Мехді Бостанчі, голови Координаційної ради промисловості країни, втрати лише за минулий тиждень можуть скоротити виробництво в Ірані щонайменше на 30–50% і призвести до збитків у десятки мільярдів доларів.

Регіональний статус Ірану як сильного гравця значно погіршив крах уряду Башара Асада в Сирії та боротьба Ізраїлю проти “Хезболли” в Лівані. Очікується, що повернення обраного президента США Дональда Трампа у Білий дім у січні спричинить максимальний тиск на режим, а політика ще більше “стисне економіку”. Окрім того, валюта країни ріал впала цього тижня до найнижчого курсу щодо долара.

NYT пише також з посиланням на джерела в уряді, що цього року енергетичну кризу в Ірані загострив ще один фактор: у лютому Ізраїль підірвав у країні два газопроводи. Унаслідок посадовці використали аварійні резерви газу, щоб уникнути збоїв у наданні послуг мільйонам людей.

Згідно з міжнародними енергетичними дослідженнями, на природний газ припадає близько 70% джерел енергії Ірану, що набагато більше, ніж у Сполучених Штатах і Європі. Уряд реалізував проєкт зі забезпечення газом всіх регіонів Ірану, зокрема невеликих сіл, і зараз близько 90% іранських будинків покладаються на газ для опалення та приготування їжі.