Трамп вимагає від Панами знизити плату за користування каналом або повернути його США

Панама встановила тарифи для човнів і кораблів, які користуються її каналом. Республіканець називає тарифи "смішними".

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що плата за користування Панамським каналом, важливим судноплавним маршрутом, має бути зменшена, пише DW.

В іншому разі Панама повинна повернути канал Сполученим Штатам, зазначив республіканець.

“З нашим військово-морським флотом і торгівлею поводилися дуже несправедливо і нерозсудливо. Комісії, які стягує Панама, смішні”, ‒ йдеться у його дописі на соціальній платформі Truth Social.

Сполучені Штати у значній мірі побудували Панамський канал і керували його територією протягом десятиліть, перш ніж передати повний контроль Панамі в 1999 році.

Панама встановила тарифи для човнів і кораблів, які користуються її каналом, плата залежить від їхнього розміру та призначення.

Трамп попередив, що канал не повинен потрапити до “неправильних рук”, зокрема, застерігаючи від китайського керівництва.

“Його передали не для чиєїсь вигоди, а просто на знак нашої співпраці Панамою. Якщо принципів, як моральних, так і юридичних, цього великодушного жесту дарування не буде дотримано, то ми вимагатимемо, щоб Панамський канал повернули повністю і без питань”, ‒ заявив він.

Панамським каналом керує незалежне агентство уряду країни. Компанія, що базується в Гонконгу, управляє двома портами на кожному кінці Панамського каналу, тоді як китайські державні компанії роблять інвестиції в інфраструктуру навколо каналу.

Видання зазначає, що ні китайський уряд, ні китайські бізнесмени не мають прямого відношення до управління рухом по водному шляху.