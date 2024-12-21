Орбан запропонував «трюк», аби зберегти транспортування російського газу через Україну

Переговори з РФ і Україною з цього приводу тривають.

Угорщина веде переговори з Росією та Україною щодо збереження постачань газу через нашу державу.

Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан, передає Reuters.

«Ми зараз пробуємо трюк... Що якщо газ до моменту надходження на територію України вже не буде російським, а вже належатиме покупцям. Так що газ, який надходить на Україну, вже не буде російським, а угорським», - сказав Орбан.

Угорський прем’єр додав, що переговори продовжуються, і поки незрозуміло, чи підтримають ідею росіяни та українці, але угорська сторона не відмовиться від українського транзитного маршруту для постачання газу.

Угорщина цього року імпортувала близько 7,5 млрд кубометрів російського газу трубопроводом «Турецький потік» та добирала додаткові обсяги через Румунію. Вона також має внутрішній видобуток близько 1-1,5 млрд кубометрів газу.