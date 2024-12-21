Байден встановив рекорд за кількістю суддів, призначених за президентський термін

Після схвалення Сенатом призначення судді Серени Мурільйо Джо Байден офіційно став власником рекорду серед усіх президентів Сполучених Штатів за кількістю федеральних суддів, що були призначені на пожиттєвий термін під час однієї каденції глави держави.

Як пише Bloomberg, разом з Мурільйо кількість юристів, які за період з 20 січня 2021 року отримали підвищення до статусу судді з ініціативи демократа, сягнула 235. Жоден інший президент не був настільки активним у цій галузі. Практично чверть усіх суддів у США зараз завдячують посадою Байдену.

Чинному президенту також належатиме рекорд за дотриманням принципу різноманітності при цих призначеннях: ніхто з його попередників не давав статус судді такій кількості жінок, темношкірих, латиноамериканців, представників азійських національностей, американцям-мусульманам та членам ЛГБТ-спільноти. У Білому домі стверджують, що за каденції Байдена більше темношкірих жінок стали суддями, аніж за усю історію Сполучених Штатів до нього.

Дональд Трамп у соцмережах заявив, що його екссуперник "намагається на прощання забити суди радикальними лівими" та закликав сенаторів-республіканців блокувати призначення суддів до його інавгурації.