Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
Мін'юст попередив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри
Мін'юст попередив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
ГоловнаСвіт

Колишній ключовий союзник Трюдо хоче ініціювати в січні вотум недовіри уряду Канади

Це може статися 27 січня.

Колишній ключовий союзник Трюдо хоче ініціювати в січні вотум недовіри уряду Канади
Джагміт Сінгх
Фото: Facebook/Jagmeet Singh

Один із колишніх ключових союзників Джастіна Трюдо Джагміт Сінгх заявив, що ініціює у січні висловлення вотуму недовіри уряду, пише Bloomberg.

Сінгх вимагає, аби прем’єр-міністр тимчасово призупинив роботу парламенту. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Лідер лівої Нової демократичної партії пообіцяв ініціювати вотум недовіри уряду на наступному засіданні парламенту, яке має розпочатися 27 січня.

Якщо решта основних опозиційних партій проголосує разом з НДП, уряду Трюдо доведеться піти у відставку, а це спровокує виборчу кампанію в Канаді незабаром після повернення Дональда Трампа до влади у Вашингтоні.

Ліберальна партія Трюдо не має більшості в Палаті представників, і досі вона покладалася на голоси НДП, щоб ухвалювати закони та підтримувати уряд. Сінгх і Трюдо мали формальну угоду про співпрацю, але лідер НДП вийшов з угоди у вересні цього року

Сінгх зробив цю заяву незадовго до того, як Трюдо оголосив про зміни в уряді та спроби відновити стабільність після шокуючої відставки Христі Фріланд з посади міністра фінансів.

«Ліберали не заслуговують на ще один шанс. Ось чому НДП проголосує за повалення цього уряду і дасть канадцям шанс проголосувати за уряд, який працюватиме на них», - заявив політик.

  • Як відомо, у вересні Джагміт Сінгх заявив, що розриває угоду з партією Джастіна Трюдо, укладену між ними у 2022 році.
  • Також Сінгх сказав, що балотуватиметься на посаду прем’єр-міністра на наступних виборах.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies