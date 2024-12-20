Колишній ключовий союзник Трюдо хоче ініціювати в січні вотум недовіри уряду Канади

Один із колишніх ключових союзників Джастіна Трюдо Джагміт Сінгх заявив, що ініціює у січні висловлення вотуму недовіри уряду, пише Bloomberg.

Сінгх вимагає, аби прем’єр-міністр тимчасово призупинив роботу парламенту.

Лідер лівої Нової демократичної партії пообіцяв ініціювати вотум недовіри уряду на наступному засіданні парламенту, яке має розпочатися 27 січня.

Якщо решта основних опозиційних партій проголосує разом з НДП, уряду Трюдо доведеться піти у відставку, а це спровокує виборчу кампанію в Канаді незабаром після повернення Дональда Трампа до влади у Вашингтоні.

Ліберальна партія Трюдо не має більшості в Палаті представників, і досі вона покладалася на голоси НДП, щоб ухвалювати закони та підтримувати уряд. Сінгх і Трюдо мали формальну угоду про співпрацю, але лідер НДП вийшов з угоди у вересні цього року

Сінгх зробив цю заяву незадовго до того, як Трюдо оголосив про зміни в уряді та спроби відновити стабільність після шокуючої відставки Христі Фріланд з посади міністра фінансів.

«Ліберали не заслуговують на ще один шанс. Ось чому НДП проголосує за повалення цього уряду і дасть канадцям шанс проголосувати за уряд, який працюватиме на них», - заявив політик.