Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
Мін'юст попередив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри
Мін'юст попередив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
ГоловнаСвіт

Зеленський: Німеччина передала Україні ще одну систему IRIS-T

Повсякденний терор РФ заслуговує на щораз більший тиск.

Зеленський: Німеччина передала Україні ще одну систему IRIS-T
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина передала додаткову систему IRIS-T Україні.

"Я хочу подякувати всім партнерам нашої держави, які реагують на російські обстріли готовністю надати більше систем ППО, більше зброї, яка може захистити від терористів. Зараз ми повернулись із Брюсселя з новими домовленостями щодо ППО. Також Німеччина вже передала додаткову систему IRIS-T – дякую", – зазначає президент Зеленський.

Зеленський наголошує, що російське божевілля не повинне сприйматися світом як щось звичне, адже "повсякденний терор заслуговує на щораз більший тиск на терориста".

"Росія повинна відповідати, і навіть якщо ними керує повністю неадекватна особа, російська держава завдяки тиску на неї повинна відчути, що таке реальність, і як реальність може карати міжнародних злочинців. Більші санкції проти Росії потрібні", — додає Президент.

На початку грудня канцлер Олаф Шольц підтвердив, що Німеччина передасть до кінця року 6-ту систему ППО IRIS-T і пускові установки Patriot.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies