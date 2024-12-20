Зеленський: Німеччина передала Україні ще одну систему IRIS-T

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина передала додаткову систему IRIS-T Україні.

"Я хочу подякувати всім партнерам нашої держави, які реагують на російські обстріли готовністю надати більше систем ППО, більше зброї, яка може захистити від терористів. Зараз ми повернулись із Брюсселя з новими домовленостями щодо ППО. Також Німеччина вже передала додаткову систему IRIS-T – дякую", – зазначає президент Зеленський.

Зеленський наголошує, що російське божевілля не повинне сприйматися світом як щось звичне, адже "повсякденний терор заслуговує на щораз більший тиск на терориста".

"Росія повинна відповідати, і навіть якщо ними керує повністю неадекватна особа, російська держава завдяки тиску на неї повинна відчути, що таке реальність, і як реальність може карати міжнародних злочинців. Більші санкції проти Росії потрібні", — додає Президент.

На початку грудня канцлер Олаф Шольц підтвердив, що Німеччина передасть до кінця року 6-ту систему ППО IRIS-T і пускові установки Patriot.