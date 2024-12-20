Володимир Зеленський заявив, що погодив кандидатури понад 30 послів.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 20 грудня.

Серед кандидатур – експолітв’язень Кремля Наріман Джелял, директорка Центру «Нова Європа», старша асоційована аналітикиня Atlantic Council Альона Гетьманчук, очільник дипломатичної місії у Бразилії Андрій Мельник.

«Сьогодні ж із нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більш ніж 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН та інші. Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами», - сказав глава держави.