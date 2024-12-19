Президент Євроради: війна в Україні буде першим питанням на саміті ЄС

Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що війна в Україні буде першим питанням на сьогоднішньому саміті ЄС.

Як пише Радіо свобода, про це він розповів після того, як зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським, який прибув до штаб-квартири Європейської ради 19 грудня. Також Володимир Зеленський розповів про це у телеграмі.

"Ця війна не лише про Україну, не лише про Європу, це про міжнародний порядок. Міжнародне право має взяти гору, вторгнення (Росії – ред.) має зазнати поразки", – сказав Кошта і додав, що ще одним питанням порядку денного буде взаємодія Європи зі світом.

У дописі в телеграмі Зеленський розповів, що під час зустрічі із президентом Європейської ради Антоніу Коштою обговорили, як посилити Україну.

"Серед головних тем захист енергетичної інфраструктури України та захист наших дітей, збільшення внутрішнього оборонного виробництва. Це те, що дійсно допомагає, і вже є конкретні результати на полі бою", – написав він.

Окрему увагу приділили важливості об’єднання міжнародних зусиль заради наближення справедливого миру.

"Особливо із самого початку наступного року нам дуже потрібна єдність між Сполученими Штатами та ЄС і країнами Європи. Тільки разом Сполучені Штати і Європа можуть дійсно зупинити Путіна та врятувати Україну", – наголосив президент.