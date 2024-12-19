Кая Каллас назвала російську дезінформацію загрозою безпеці ЄС

ЄС посилювалиме протидію дезінформації, особливо у країнах-кандидатах, щоб протистояти спробам Росії утримати їх від європейського шляху.

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас назвала російську дезінформаційну кампанію військовою тактикою та загрозою безпеці ЄС.

Як йдеться у повідомленні на офіційному сайті ЄС, про це вона заявила на пленарному засіданні Європарламенту.

"Виправдання Путіним своєї війни проти України просякнуте брехнею. Українці дають відсіч кожну секунду кожного дня. І ми продовжуватимемо підтримувати їх, поки вони не виграють цю війну. Але війна також відбувається поза полем бою. Це війна Росії з дезінформацією. Дезінформація є фундаментальною частиною російської військової діяльності", – наголосила вона і нагадала, що російська дезінформаційна кампанія почалася із анексією Криму.

Кая Каллас зазначила, що російська дезінформація стосується не тільки в ЗМІ. Російська влада вже багато років переглядає підручники історії для своїх учнів і студентів, приносячи пропаганду імперської війни в школи та промиваючи мізки дітям.

За її словами, російська дезінформація спрямована на те, щоб розпалити конфлікти всередині країн, вплинути на прийняття демократичних рішень, включно із виборами та на те, щоб утримати Європу від підтримки України.

Також Каллас нагадала про дезінформаційні кампанії у соцмережах.

"Найкращий спосіб протистояти пропаганді та дезінформації залишається незмінним: викривати її, надавати факти та правду, підтримувати вільну та незалежну пресу. Традиційні ЗМІ та журналісти відіграють вирішальну роль у тому, щоб пропаганда та дезінформація не мали успіху", – сказала вона.

Висока представниця зазначила, що ЄС бореться із російською дезінформацією від 2014 року. Зокрема, створили оперативну групу East StratCom. Також створили систему швидкого сповіщення (RAS) для обміну інформацією, передового досвіду та координації реагування з державами-членами та установами Європейського Союзу.

"Наша мета — зібрати докази щодо всіх іноземних втручань, швидко діяти проти кампанії дезінформації та викрити Росію", – наголосила Каллас.

Вона розповіла, що ЄС активно працює над захистом цивільних і військових операцій від будь-якої іноземної інформаційної маніпуляції та втручання. Зокрема, розробили підхід «Команди Європи» для боротьби з атаками Росії на Європейський Союз і партнерів.

"Зараз ми маємо експертів у спеціалізованих робочих групах, які зосереджуються на інших частинах світу, таких як південне сусідство Європейського Союзу, Західні Балкани, Китай, країни Африки на південь від Сахари та місії Спільної політики безпеки та оборони (CSDP)", – додала дипломатка і сказала, що також створений спеціальний Центр обміну та аналізу інформації, який допомагає громадянському суспільству в державах-членах ЄС та за межами об’єднати свої знання про основні причини, інциденти та загрози.

"Дезінформація – це російська військова тактика і загроза нашій безпеці. У майбутньому, спираючись на роботу служб Комісії та ЄСЗД у боротьбі з маніпулюванням іноземною інформацією, втручанням і дезінформацією, ми будемо краще співпрацювати, щоб переконатися, що ми можемо краще запобігати, виявляти та також реагувати на внутрішні загрози демократії, а також покращувати обізнаність про дезінформацію та механізми реагування на кризи", – заявила Каллас.

Вона згадала про дезінформаційні кампанії, які проводила РФ у Румунії, Молдові та Грузії. За її словами, ЄС працюватиме особливо ретельно із країнами-кандидатами, зміцнюючи їхню стійкість, щоб протистояти спробам Росії утримати їх від їхнього європейського шляху.

Також ЄС співпрацюватиме з демократіями в Африці на південь від Сахари та інших регіонах, де Росія вкладає значні кошти в свої операції з маніпулювання інформацією.