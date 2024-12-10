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Представник ГУР: Росія ще більше провокуватиме розбіжності всередині європейських суспільств та конфлікти між сусідами

Російська пропаганда вже неодноразово робила це, зокрема в балканських країнах. 

Представник ГУР: Росія ще більше провокуватиме розбіжності всередині європейських суспільств та конфлікти між сусідами
заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький

Головною метою російської пропаганди в Європі є припинення військової допомоги України. Ця мета незмінна протягом понад десяти років російсько-української війни, наголосив представник Головного управління розвідки міністерства оборони Вадим Скібіцький у інтерв'ю ЦивилМедиа

Росіяни дискредитують європейських лідерів, які підтримують українську боротьбу з агресором. Розвідник не виключив, що росіяни ще більше провокуватимуть розбіжності між країнами-сусідами. 

"Вони використовуватимуть слабкі сторони демократії та ще більше провокуватимуть розбіжності всередині суспільств, конфлікти між сусідами, як вони неодноразово робили, в тому числі на Балканах. Традиційно будуть погрожувати ядерним шантажем і кричати, що Росія «непереможна». Вся ця брехня – мабуть, найбільша мильна бульбашка, надута Кремлем – лопнула в перші місяці повного вторгнення. Ми не говоримо, що Росія слабка, але подивіться – спочатку вони погрожували захопити «Київ за три дні», а тепер вони наймають північнокорейських солдатів воювати в Курській області Росії. Москва, яка говорить про непереможність, випрошує через тоталітарні країни зброю, амуніцію та найманців, водночас лякаючи світ ядерною та іншою пропагандою", – сказав він. 

Представник ГУР вважає, що саме через це важливо консолідовано протистояти російським агентам впливу, явним і прихованим пропагандистам Кремля, російським брудним грошам у кожній європейській країні, щоб не втратити єдність і не допустити слабкості. 

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